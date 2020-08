Le capitaine des Sharks, Logan Couture, affirme qu’il a été assommé à Toronto mardi soir après avoir exprimé son soutien au GOP lors des élections américaines de 2020.

Le joueur de 31 ans, qui entame sa 11e saison dans la ligue, a tweeté à propos du supposé incident mercredi matin. Il a déclaré qu’un facteur potentiel pour se faire frapper pourrait avoir été qu’il a mentionné le nom du président sortant Donald Trump:

J’ai passé la nuit dernière à Toronto en Ontario. J’ai parlé du vote pour le Parti républicain et j’ai mentionné Donald Trump par son nom. J’ai reçu un coup de poing. Est-ce vraiment ce à quoi nous arrivons? Si vous votez, vous êtes un méchant? L’homme ce monde est si faux – Logan Couture (@Logancouture) 26 août 2020

Couture – qui est né dans le sud de l’Ontario, est citoyen canadien et n’est éligible à voter à aucune élection américaine – a fourni plus de contexte dans plusieurs réponses à son tweet original. Il a précisé qu’il avait mentionné que son père était policier et qu’il voterait républicain en 2020 «si je pouvais».

Dire que mon père était policier et que je «le ferais» si je pouvais voter républicain. – Logan Couture (@Logancouture) 26 août 2020

Il y a beaucoup à découvrir dans le raisonnement de Couture pour son prétendu coup de poing, dont une grande partie est liée à un paysage politique tumultueux. Une partie de cela inclut Trump lui-même, qui a été une figure politique qui a semé la discorde tout au long de son mandat de quatre ans. Une vague de manifestations nationales contre la brutalité policière a également mis les questions d’injustice raciale et de racisme systémique au premier plan des élections de 2020.

Plusieurs personnes ont remis en question la véracité de l’histoire de Couture après son tweet original, ce qui l’a incité à se défendre et à défendre son compte à plusieurs reprises. Beaucoup lui ont demandé de fournir une preuve photographique du coup de poing, ou ont demandé s’il avait appelé la police ou avait l’intention de déposer un rapport. Une personne en particulier a apparemment critiqué l’hypocrisie de Couture, répondant par un tweet antérieur dans lequel il s’était prononcé contre le racisme. Le parti républicain, en particulier Trump, a été largement critiqué pour son insensibilité aux questions de justice sociale, en particulier liées à la race.

Couture a répondu en disant qu’il ne vote pas et n’a jamais aimé Trump.

Êtes-vous sérieux @TaraSlone? Je ne vote pas, je n’ai jamais dit que j’aimais Donald Trump. Je ne. La dernière fois que je fais quelque chose pour @Sportsnet – Logan Couture (@Logancouture) 26 août 2020

Couture a également déclaré qu’il avait appris à ne plus jamais parler de politique – du moins publiquement.

Et je l’ai appris. Je ne parlerai plus jamais de politique en public. Juste fou pour moi, si vous parlez de votre propre opinion, la violence se produit. Encore plus fou, les gens sont d’accord avec ça. – Logan Couture (@Logancouture) 26 août 2020

Ce serait peut-être mieux pour tout le monde.