Une image d’Oviedo-Logroñés du premier tour. | Irma Collin

Le prochain rival d’Oviedo, UD Logroñés est la meilleure équipe classée des quatre qui ont obtenu la promotion en deuxième division la saison dernière, complétée par Sabadell, Cartagena et Castellón. Les Riojans sont quinzièmes du classement, avec 27 points, les mêmes que les joueurs d’Oviedo et conservent un avantage de sept points avec la première équipe, Sabadell, qui marque les places de relégation en deuxième B.Les Riojans ont maintenu une trajectoire très irrégulière au premier tour du concours. Ils ont réussi à enchaîner six victoires consécutives, mais ont ensuite perdu cinq matches de suite. Dans leur peloton, ils ont 16 points, avec un bilan de cinq victoires, un nul et quatre défaites, la dernière contre l’Espanyol, 0-3. En revanche, lors du dernier match disputé à Las Gaunas, contre Mirandés, le 2 février, la nouvelle herbe a été libérée. La société Green Natur a travaillé intensivement pendant la pause de la Ligue pour la saison de Noël pour remplacer l’herbe battue sur le terrain qui ne s’était pas encore adapté aux exigences de la Ligue de football professionnel. Logroñés était l’une des trois équipes qui ont gagné cette saison à Carlos Tartiere. Il l’a fait 2-3 dans un match marqué par l’expulsion de Grippo après huit minutes de jeu.