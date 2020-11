La Ligue des champions revient au Wanda Metropolitano. le Athlète de Madrid reçoit à la maison Lokomotiv de Moscou, au quatrième jour de la phase de groupes de la Ligue des champions 2020/2021. Vérifiez à quelle heure et où regarder le match de l’Atlético de Madrid en Ligue des champions à la télévision et en ligne (mardi 25, 21h00 / Movistar Champions League).

Rencontre cruciale pour le Athlète de Madrid dans la Ligue des champions ce mercredi 25 novembre au Wanda Metropolitano. L’équipe rojiblanco, deuxième du groupe A, avec 4 points, accueille le Lokomotiv Moscou, troisième, avec deux points. Les hommes de Diego Pablo Simeone doivent gagner pour faire un pas en avant dans la recherche d’une qualification pour les huitièmes de finale.

le Athlète de Madrid Il arrive avec un très bon feeling après sa victoire au championnat national contre Barcelone le week-end dernier dans le fief de rojiblanco. Avec cette version, ils devront affronter l’équipe moscovite avec laquelle ils étaient à égalité la veille de la Ligue des champions (1-1). L’équipe russe est assez combative en Europe, avec deux nuls et une défaite étroite avec le Bayern, leader du groupe A.

Diego Pablo Simeone ne pourra compter pour ce match ni Luis Suárez ni Lucas Torreira, tous deux positifs pour COVID-19. De plus, Marcos Llorente s’est récemment exercé seul, même s’il est prévu qu’il puisse arriver à temps pour le match de Ligue des champions.

le Atlético de Madrid – Lokomotiv Moscou Il se joue ce mercredi 25 novembre au Métropolite Wanda (Madrid). Le ballon roulera à partir de 21h00 – une heure de moins aux Canaries -. La chaîne en charge de la retransmission Atlético de Madrid – Lokomotiv Moscou à la télévision, c’est la Movistar Champions League. Vous pouvez également suivre le résultat en ligne minute par minute grâce au direct sur le site Web de OKDIARY.

