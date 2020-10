La situation extrême en Ligue des champions et une prochaine “ finale ” inattendue, au premier changement, contre l’Inter Milan entraînent le retour forcé de Zinedine Zidane aux rotationss contre Huesca, malgré le fait qu’ils n’ont pas travaillé contre Cadix et le Shakhtar, et un examen des joueurs qui font la une des journaux Marcelo, Isco Alarcón et Eden Hazard.

Le Real Madrid s’est levé dans un match qui marque toujours, le classique dans un Camp Nou qui est le jardin de Zidane, mais n’a pas confirmé sa réaction en Ligue des champions. Le bon match n’a pas eu la récompense attendue en Allemagne et le nul contre le Borussia Mönchengladbach le laisse dans une situation extrême.

Tout est en jeu mardi prochain contre l’Inter Milan et c’est ce que Zidane sait que cela détourne l’attention du joueur et les erreurs commises contre Cadix à l’Alfredo di Stéfano peuvent se répéter. C’est pourquoi il n’a pas hésité à affirmer avec insistance que le duel contre Huesca “est une finale“, bien qu’il soit dans le huitième match de championnat et avec un match de moins qui pourrait lui donner l’avantage.

Il a trouvé un onze type Zidane qui a terminé les tests sans succès. Trois matches d’affilée et la proximité du match contre l’Inter font qu’il est impossible de continuer. Vous devez récupérer les rotations et les joueurs qui n’ont pas de continuité. Il est temps pour Marcelo, qui a perdu l’arrière gauche contre Mendy, ou Isco, qui a disparu depuis qu’il a été remplacé à la mi-temps contre le Shakhtar, de s’exprimer sur le terrain. Pas une minute à partir de ce moment.

Avec Courtois remis d’un léger inconfort Pour être un partant dans le but, en défense, tout indique la continuité de Lucas Vázquez en tant qu’arrière droit en raison des pertes de Dani Carvajal, Álvaro Odriozola et Nacho Fernández. Marcelo entrerait à gauche et Militao aspire à donner une pause à Raphael Varane.

Le tour vient de Luka modric après deux substitutions consécutives et Zidane doit décider de l’attaque sur la base du tirage au sort. Un bon match se prépare pour Hazard pour gagner un rythme compétitif et commencer plus de trois mois plus tard. Vinicius et Marco Asensio auraient une pause et même la énième occasion pourrait venir à Luka Jovic à la recherche du but s’il jouait avec deux points avec Karim Benzema. Sa critique de Vini lors d’une conversation avec Mendy a provoqué une conversation entre les deux attendant qu’ils se rencontrent à nouveau sur le terrain.

Huesca cherchera à surprendre et se défendre contre le Real Madrid après le mauvais match qu’il a disputé à Saint-Sébastien contre la Real Sociedad la veille, une rencontre qui s’est mal passée et battue après une mauvaise seconde période. Les bons sentiments et les résultats obtenus par l’équipe de l’Alto Aragonais jusqu’à dimanche dernier ont été ruinés sur le sol basque et après la défaite, ils occupent des positions de relégation, ce qui a entraîné une baisse du moral.

A partir de maintenant, ce sera votre tour al Huesca se bat pour sortir de cette zone dangereuse au plus vite pour que la responsabilité ne pèse pas sur lui et que les doutes ne l’engagent pas et la meilleure façon de le faire est de remporter des victoires, chose qu’il ne connaît toujours pas cette saison.

Le résultat négatif et, surtout, la mauvaise image que l’équipe du Barça a donnée lors du dernier match pourraient conduire à des changements dans les onze de départ qui affronteront le Real Madrid dans un match dans lequel ils ont peu à perdre et beaucoup à gagner. qu’un résultat positif donnerait à Huesca moral et marquer des points qui sont si nécessaires dans votre situation.

Pour ce match, Huesca continuera à avoir les pertes des jours précédents, celle de l’attaquant japonais Shinji Okazaki, celle du milieu du centre Mikel Rico et celui du côté droit Pedro Lopez. Andrés Fernández sera au but et en défense Pablo Maffeo Il continuera sur le côté droit car Pedro López n’est pas complètement remis de sa blessure à l’adducteur, avec Pulido et Siovas au centre de l’arrière, tandis que sur le côté gauche Javi Galán ou Luishinho se battront pour un poste.

Au centre du terrain, il y a peut-être plus de doutes de la part du technicien de l’équipe de Huesca, Miguel Ángel Sánchez “Michel”, lorsque Mikel Rico est porté disparu, alors peut-être qu’il pourrait compter sur Mosquera, Seoane ou Juan Carlos et Borja García comme milieux de terrain tandis que ci-dessus sont Rafa Mir et Sandro réparés et la troisième option viendrait de David Ferreiro ou Sergio Gómez.

Files d’attente probables

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric, Hazard; Isco ou Jovic et Benzema.

Huesca: Andrés Fernández; Maffeo, Pulido, Siovas, Javi Galán ou Luisinho; Mosquera, Borja García, Seoane ou Juan Carlos; Rafa Mir, Sandro et Ferreiro ou Sergio Gómez.

Arbitre: González Fuertes (comité asturien).

Stade: Alfredo di Stéfano.

Temps: 14.00.

———————————-

Des postes: Real Madrid (2e, 13 points); Cadix (18e, 5 points)

La clé: Le statut d’Eden Hazard après son retour sur le terrain et avoir joué ses premières minutes de la saison.

Les données: Troisième match de l’histoire de Huesca contre le Real Madrid. Il a concédé deux défaites dans les précédentes.

La phrase

– Zidane: “C’est une finale”

– Michel: “Il faut faire un match inconfortable pour le Real Madrid, qu’il ne joue pas à l’aise et que ce ne soit pas bien.”

L’environnement: la conversation entre Benzema et Vinicius a mis fin à une crise des vestiaires en raison d’une critique entre coéquipiers que Zidane a minimisée comme typique sur le terrain.