La base française du FC Barcelone Lassa Thomas Heurtel .

L’ombre de la base française du Barça Thomas Heurtel, séparée de l’équipe après que le club du Barça ne lui ait pas permis de revenir avec l’équipe d’Istanbul (Turquie) car il sentait qu’il négociait aussi pour quitter le rival blanc. marque le “ classique ” de la Liga Endesa ce dimanche (21h30, -1 GMT), côté blanc.

Il ne sera pas sur le parquet du WiZink Center de Madrid, écarté alors que son départ est résolu, mais La situation de Heurtel marque absolument le “ classique ” lorsqu’il est apparu que la raison pour laquelle le Barça l’avait empêché de revenir dans l’équipe d’Istanbul mardi était qu’il avait le sentiment que le Français ne négociait pas son départ vers le Fenerbahce turc, mais vers le Real Madrid.

Pour les Blancs, en manque d’un meneur depuis le départ de l’Argentin Facundo Campazzo vers les Denver Nuggets de la NBA américaine, un renforcement de la stature de Heurtel serait plus que le bienvenu, mais il est évident que pour le Barça rien ne serait pire que de permettre le départ d’un joueur décisif vers l’éternel rival.

L’entraîneur blanc Pablo Laso a évité la question à de nombreuses reprises ce samedi lors de la comparution dans la presse avant le match. “Je ne sais pas si Heurtel va jouer demain, c’est juste une autre situation à Barcelone”, “Je n’ai pas beaucoup d’opinion à ce sujet”, “peu importe ce qui s’est passé en termes de résultats, de dynamique, quand un Real Madrid-Barcelone est joué tout le monde est concentré à jouer de son mieux et à essayer de le gagner“a déclaré l’entraîneur de Vitoria.

Pour un Real Madrid invaincu en 14 rounds de la Ligue Endesa et qui cumule 19 victoires lors de ses 20 derniers duels -à la seule exception de la défaite contre le CSKA 74-73 à Moscou- depuis justement le dernier ‘Classic’ de l’Euroligue en Palaos (79-72), les problèmes vont plus loin de ce qui se passe avec le «cas Heurtel».

La perte de l’attaquant américain avec un passeport slovène Anthony Randolph, hors de combat pour le reste de la saison après avoir été opéré il y a une semaine sa blessure au tendon d’Achille au pied gauche est sans aucun doute le plus gros mal de tête de l’entraîneur de Vitoria, qui fait appel à l’esprit d’équipe et à l’amélioration du jeune joueur Usman Garuba, pour «balayer la maison».

Les 15 points avec 3 triples sans échec et 6 rebonds du joueur de 18 ans à l’intérieur contre Alba Berlin font rêver les Blancs, qui savent pourtant s’imposent à l’équipe culé dont ils auront besoin de plus que ça, et ils n’arrêtent pas de regarder le marché au cas où ils trouveraient une alternative, que ce soit dans la position «4» ou dans celle de «1».

De plus, sans Campazzo, il faudra voir qui joue le rôle d’être l’antagoniste du grec Nick Calathes, la grande signature de ce Barça, dont Laso a souligné son capacité à gérer les temps des matchs, et cela donnera beaucoup à faire à Sergio Llull, Carlos Alocén et Nico Laprovittola.

Ce «Classique» de «l’affaire Heurtel» permettra également de briser le score des duels entre le Real Madrid et le Barça cette saison. Si les Blancs l’ont emporté lors de la finale de la Super Coupe d’Endesa (72-67), les Catalans ont fait de même lors de leur premier match en Euroligue (79-72).

Ce sera votre troisième confrontation sans public en raison de la pandémie, quelque chose que Laso a rappelé qui affecte principalement des joueurs, comme l’attaquant argentin Gabi Deck. “Ce sont des matchs à la limite, avec beaucoup d’intensité et ce sera la même chose. Avoir les supporters dans notre peloton a toujours été bon mais même s’ils ne sont pas sûrs que nous aurons leur soutien”, a déclaré l’intérieur sud-américain.