Si vous aimez les séries, vous en avez sûrement entendu parler “ Gambit de Dama ”, la mini-série mondiale du moment sur Netflix qui tourne autour de la vie d’Elizabeth Harmon, une jeune orpheline qui rêve d’être la meilleure joueuse d’échecs des années 50 et 60 en Amérique. La production est basée sur le livre ‘The Queen’s Gambit’, qui Walter Tevis publié en 1983, et son succès est retentissant.

En fait, même le grand maître d’échecs Garri Kasparov s’est prononcé et a donné son opinion sur tout le «boom» qui se produit autour d’un jeu qui, ces dernières années, semblait perdre des fans et des joueurs. «Les échecs se développent maintenant aux États-Unis et dans le monde, mais Je pense que cette série fera un excellent travail de promotion encore plus et j’espère maintenant un boom, parce que cela aide à réfuter l’image des échecs comme quelque chose qui pourrait vous transformer en “geek”, ou qui peut vous rendre fou “, a déclaré Kasparov à CNN.

Et c’est que le grand maître Kasparov a été l’un des conseillers de la série Netflix qui a une fois de plus révolutionné le monde des échecs. Il a jugé positif d’en faire partie et célèbre désormais le succès de «Queen’s Gambit», une mini-série qui balaie le monde et qui a remis les échecs sous les projecteurs.

«La communauté des échecs est tombée amoureuse de la série parce qu’elle décrit avec succès différents aspects du jeu d’échecs dans toute sa richesse: il est assez facile à jouer, mais aussi assez complexe pour poser un défi », explique l’un des porte-parole de la Fédération internationale des échecs (FIDE) à cet égard dans des déclarations à CNN.