Jeudi 14 janvier 2021

Tokyo L’opposition aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021 est en hausse. Selon certaines enquêtes, il y a une tendance croissante dans l’opinion publique japonaise qui pense qu’elles devraient être annulées définitivement face aux conditions posées par la pandémie de Covid. Le Comité International Olympique et les organisateurs locaux ont déclaré qu’un autre report est impossible, les seules options sont donc de les réaliser à partir du 23 juillet, comme prévu, ou de les annuler définitivement.

Des sondages récents de l’agence Kyodo et de la chaîne TBS indiquent que 80% de l’opinion publique japonaise souhaite que le salon soit à nouveau reporté ou annulé, ou pense qu’il n’aura pas lieu. Cela représente une augmentation de 15 à 20% par rapport au mois dernier.

Les Japonais sont de plus en plus enclins à s’opposer aux Jeux cet été, et l’état d’urgence renforce l’impression qu’ils sont une cause perdue, a déclaré Koichi Nakano, qui enseigne la politique à l’Université de Sofia à Tokyo, dans un courriel à The Presse associée.

Le scénario est délicat, car il y a une semaine, le Premier ministre Yoshihide Suga a déclaré l’état d’urgence à Tokyo et ses environs en raison d’un rebond du coronavirus, mais en même temps il a promis que les Jeux olympiques du milieu de l’année se tiendraient et seraient en sécurité .

Le Dr Atsuo Hamada, spécialiste des maladies infectieuses à l’hôpital universitaire de Tokyo, a déclaré que les Jeux pouvaient apporter fierté et héritage, et peut-être des avantages financiers, mais qu’ils pouvaient également apporter Covid-19.

Hamada dit que l’état d’urgence a tout changé. Il pense que la plupart des Japonais ne commenceront pas à se faire vacciner avant mai.

Il a ajouté que la méthode des bulles, comme celle utilisée par la NBA en Floride, semblait viable, mais que les Olympiens auraient besoin de nombreuses bulles au milieu d’une zone métropolitaine de 35 millions d’habitants. La tenue des Jeux semble un peu plus difficile aujourd’hui que l’an dernier, a déclaré Hamada.

De nombreux facteurs sont en jeu: la finance olympique, la géopolitique et les apparences.

Les contribuables japonais ont investi des milliards de dollars dans les jeux, le CIO vit de ses droits de diffusion et ses coffres ont été durement touchés par le report de l’année dernière. La Chine, pour sa part, est prête à accueillir les Jeux d’hiver à Pékin dans 13 mois, et gagnerait un gain politique si le Japon ne pouvait pas organiser les jeux d’été.

Le prestige du Japon en Asie et dans le monde est important, notamment en raison de sa rivalité avec la Chine, a déclaré Nakano. Ce serait un cauchemar pour les Japonais s’ils ne peuvent pas organiser les premiers matchs post-Covid et la Chine le fait.