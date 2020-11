Ce sera pour les temps que les comparaisons de Liverpool avec Rock & Roll ont abondé. Ou du heavy metal, comme Klopp aime. Mais le technicien a récemment choisi d’assimiler le sien à un autre style. “Une équipe de football est comme un orchestre, vous avez différentes personnes pour différents instruments. Et certains d’entre eux sont plus forts que d’autres, mais ils sont tous importants pour le rythme & rdquor;, a-t-il assuré dans le précédent. Avant Atalanta, où en cas de victoire il scellerait déjà le passage à la huitième, son groupe récupère l’un des musiciens les plus importants: Salah.

25/11/2020

Act. À 11:41 CET

Roger Payró

L’Egyptien a déjà vaincu le coronavirus et on s’attend à ce qu’il revienne pour tout ce qui est grand en entrant dans les onze. “Je l’ai très bien vu”, a déclaré Klopp, qui ne se passera pas de Diogo Jota, le joueur le plus en forme de l’équipe. On s’attend à ce qu’il tourne et repose d’autres pièces, même certaines aussi clés que Crinière. Et l’entraîneur a montré sa colère face au calendrier serré après la victoire au méridien contre Leicester: «Nous finirons la saison avec onze joueurs», a-t-il protesté.

Van Dijk, Gomez, Alexander-Arnold, Oxlade-Chamberlain, Henderson, Shaqiri, Keïta et Thiago. Il y a de nombreuses absences du technicien, bien que il concerne avant tout les espagnols. Il est KO depuis cinq semaines et continue d’être secret avec ses problèmes physiques. Klopp a refusé de laisser entendre.

La peinture de Gasperini est beaucoup moins lourde. L’entraîneur a récupéré des troupes ces derniers jours et à Anfield, il n’aura que les victimes de Caldara, Malinovskyi et Depaoli. Un seul but dans les trois derniers matchs ne sont pas des chiffres qui invitent à l’optimisme pour le ‘Dea’, qu’ils auront besoin de leur poudre pour que la petite main reçue à Bergame ne se répète pas.

Alignements probables:

Liverpool: Alisson; N. Williams, R. Williams, Matip, Robertson; Milner, Wijnaldum, Jones; Salah, Firmino, Jota

Atalanta: Gollini; Tolói, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Mojica; Gomez; Zapata, Muriel