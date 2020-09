Les Cubs de Chicago semblent avoir trouvé un nouveau regard en haut de l’alignement avec lequel ils pourraient rester dans leur match sur la route mercredi contre les Pirates de Pittsburgh et au-delà.

Le joueur de troisième but Kris Bryant, à son premier match hors de la liste des blessés mardi dans le premier match de la série, a glissé au deuxième rang de l’alignement pour la première fois cette saison plutôt que sa place de leader habituelle. Cette place n ° 1 a été revendiquée, du moins pour le moment, par le voltigeur Ian Happ.

Happ a frappé son quatrième circuit en trois matchs et a conduit dans la course décisive avec un but de base à la 11e manche mardi alors que Chicago a battu Pittsburgh 8-7. Bryant est allé 2-en-6 et a marqué une course.

“Nous allons rouler ça un peu”, a déclaré le manager des Cubs David Ross.

De plus, l’arrêt-court Javy Baez a effectué le nettoyage pour la première fois et est allé 1-en-6 avec un doublé RBI tout en marquant deux points.

Les Pirates ont ouvert mardi un homestand de neuf matchs. À partir de ce match, ils doivent jouer 18 de leurs 28 derniers matchs au PNC Park.

Pittsburgh semblait aussi avoir trouvé un gardien. Le joueur de troisième but Ke’Bryan Hayes, un choix de première ronde de 2015 et un espoir vanté soulevé après que l’équipe n’ait fait aucun mouvement à la date limite des échanges de lundi, a commencé, a frappé un doublé de RBI, un circuit égalisateur et a marqué le point égalisateur dans le 10e manche de ses débuts dans les ligues majeures.

Et la carte de visite de Hayes est sa défense.

“Je pensais qu’il était vraiment bon. Il a fait beaucoup de bonnes choses”, a déclaré le manager de Pittsburgh Derek Shelton à propos de Hayes. “Il va être un sacré bon joueur.”

Le circuit est ce qui est resté avec Hayes.

“Depuis le premier jour, depuis que j’ai signé, je rêvais de frapper un home run (à PNC Park)”, a déclaré le joueur de 23 ans, ajoutant que son doublé, qui était son premier hit en carrière, avait aidé à soulager les nerfs. .

“Avant le match, j’avais définitivement eu des nerfs, de l’anxiété. Mais c’est le même match.”

Le doublé est venu contre le gaucher star des Cubs Jon Lester.

Il semble probable que Hayes ait gagné plus de départs.

Dans le match du milieu de la série mercredi, le droitier de Chicago Kyle Hendricks (3-4, 4.09 MPM) doit affronter le droitier de Pittsburgh Joe Musgrove (0-3, 6.75 MPM).

À l’origine, le gaucher Derek Holland devait partir pour Pittsburgh, mais Shelton a annoncé après le match de mardi que ce serait Musgrove, qui devra être activé depuis l’IL. Musgrove est sorti depuis début août en raison d’une inflammation du triceps droit et d’une gêne à la cheville droite.

Musgrove a 17 retraits au bâton en 14 2/3 manches, mais le contrôle a été un problème, car il a 11 buts.

Shelton a déclaré que lui et les Pirates réfléchissaient à la question de savoir si Holland déménagerait dans l’enclos des relevés ou si son départ serait repoussé.

Musgrove a une fiche de 3-2 avec une MPM de 1,69 en sept départs en carrière contre les Cubs.

Hendricks vient de sortir d’une sortie médiocre. Il a abandonné cinq points sur 10 coups sûrs en six manches vendredi dans une défaite de 6-5 à Cincinnati.

Hendricks a une fiche de 5-7 avec une MPM de 3,17 en 17 départs en carrière contre Pittsburgh.

– Médias au niveau du champ