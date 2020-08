Les Lakers de Los Angeles a été imposé à Portland Trail Blazers 131-122 lors du cinquième tour des Play-offs du premier tour de la NBA Western Conference. Avec ce triomphe de Les Lakers de Los Angeles, l’égalité est 4-1, donc les joueurs de Les Lakers de Los Angeles Ils se qualifient pour les demi-finales de la Conférence Ouest après avoir laissé leur adversaire sans option de retour.

Le premier quart-temps a été caractérisé par différents changements de leader sur le tableau de bord, en fait, les locaux ont obtenu une course de 13-0 au cours du quart et se sont terminés sur un résultat de 35-31. Plus tard, au deuxième quart, les visiteurs sont revenus pour égaliser le match et sont venus s’imposer par huit points (59-67) au cours du quart, qui s’est terminé sur un résultat partiel de 33-37. Après cela, les équipes ont atteint la pause avec un 68-68 sur le tableau de bord.

Le troisième quart a été dominé par l’équipe locale, en fait, l’équipe a réalisé un partiel 13-0 dans ce quart et réalisé une différence de 14 points (90-76) et s’est terminée avec un résultat partiel de 32-24 et 100 -92 au total. Enfin, au cours du dernier quart-temps, les joueurs de l’équipe locale se sont distancés sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé une course de 15-2 et ont atteint une différence de 15 points (129-114), et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 31-30. Après tout cela, les rivaux ont fermé le tableau d’affichage du match avec un résultat de 131-122 en faveur de Les Lakers de Los Angeles.

Pendant le match, la participation de Anthony Davis et James Lebron, qui a récolté 43 points, quatre passes et neuf rebonds et 36 points, 10 passes et 10 rebonds respectivement. De son côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Cj Mccollum et Carmelo Anthony pour ses actions pendant le match, avec 36 points, sept passes et six rebonds et 27 points, une passe et sept rebonds respectivement.