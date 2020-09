Lou Brock, le voltigeur du Hall of Fame qui a établi des records de base volés à la MLB (saison et carrière) avant d’être dépassé par Rickey Henderson et qui était directeur de l’un des métiers les plus célèbres de l’histoire du baseball, est décédé dimanche. Il avait 81 ans.

Le St. Louis Post-Dispatch a rapporté la mort de Brock dimanche soir.

Brock a fait face à plusieurs problèmes de santé dans ses dernières années.

Nos cœurs sont brisés. Lou Brock était un joueur incroyable et une personne exceptionnelle. Il a adoré le jeu et l’ensemble de Cardinal Nation. Repose en paix, Lou ❤️ pic.twitter.com/MSxnIJOHhK – St.Louis Cardinals (@Cardinals) 7 septembre 2020

Un échange de mi-saison confus entre rivaux en 1964 s’est transformé en un braquage absolu à cause de ce que Brock a fait pour sa nouvelle équipe. Il faisait partie d’un accord à six joueurs entre les Cubs et les Cardinals à la date limite du 15 juin cette année-là: Brock et les lanceurs Jack Spring et Paul Toth sont allés de Chicago à Saint-Louis pour les lanceurs Ernie Broglio et Bobby Shantz et le voltigeur Doug Clemens.

La première réaction à Saint-Louis fut la stupéfaction. Broglio était un pilier de la rotation; Brock a montré une grande vitesse et une puissance flash à Chicago, mais il était enclin aux retraits.

En fait, le directeur général des Cardinals de l’époque, Bing Devine, savait ce qu’il faisait. Brock a frappé 0,348 avec 12 circuits et a volé 33 buts en 103 matchs alors qu’il aidait les Redbirds à revenir de loin pour remporter le fanion de la Ligue nationale le dernier jour de la saison 64. Saint-Louis a ensuite battu les Yankees en sept matchs pour le premier titre de la série mondiale de la franchise depuis 1946.

“Aucun de nous ne s’attendait à le voir se développer si vite”, a déclaré le manager des Cardinals Johnny Keane au Sporting News dans son Guide Officiel de Baseball de 1965.

Broglio a affiché une MPM de 5,40 sur trois saisons avec les Cubs et a fait sa dernière apparition dans les ligues majeures en 1966.

Brock est devenu une franchise rock à Saint-Louis. Il était le premier frappeur des équipes des Cardinals gagnantes de fanions en 1967 et 1968. St. Louis a remporté un deuxième triomphe en série en 1967 en battant les Red Sox en sept. Les Cards ont perdu en sept l’année suivante contre les Tigres après avoir mené 3-1 dans la série.

Lors de ses trois apparitions en séries éliminatoires, toutes en Série mondiale, Brock a réussi un combiné .391 / .424 / .655.

La course de base de Brock est devenue sa carte de visite même s’il était également membre du club de 3000 coups de la MLB (3023). Il a battu le record de Maury Wills avec 118 bases volées en 1974, et au moment où il a pris sa retraite après la saison 1979, il avait surpassé Ty Cobb avec 938 vols. Henderson a dépassé Brock dans les deux catégories en 1982 et 1991, respectivement.

Brock a été intronisé au Temple de la renommée du baseball en 1985. Il était un résident de longue date de la région de St. Louis, où il est devenu une figure bien-aimée et a fait des apparitions régulières au Busch Stadium.

Les cardinaux et les louveteaux actuels ont observé un moment de silence pour Brock avant leur match au Wrigley Field dimanche soir.

Premières réactions du monde du baseball à la mort de Brock:

Lou Brock le cambrioleur de la base était un acte de classe sur et en dehors du terrain. Faites du baseball @Cardinal ce que c’est. Avait la capacité de changer l’élan d’un match avec ses jambes et sa batte. Qu’il repose en paix. L’un des plus grands cardinaux de tous les temps. – Ozzie Smith (@STLWizard) 6 septembre 2020

Lou Brock était l’un des meilleurs hommes que j’aie jamais connus.

Entré dans cette ligue à l’âge de 21 ans, Lou Brock a été l’un des premiers joueurs du Temple de la renommée que j’ai eu le privilège de rencontrer. Il m’a dit que j’étais ici dans la cour des grands. pic.twitter.com/JIbSKMYI13 – Albert Pujols (@PujolsFive) 7 septembre 2020