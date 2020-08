L’Oviedo Femenino a tenu à préciser que, quoi qu’il en soit au Palacio de los Deportes, le parquet installé dans le centre sportif Florida Arena, où la première équipe du club et les catégories inférieures jouent leurs jeux et s’entraînent, il ne doit pas bouger de son emplacement actuel. « Le parquet a été démantelé à plusieurs reprises ces dernières années, ce qui a eu des conséquences négatives sur l’activité et les résultats d’Oviedo Women’s Handball », expliquent-ils dans un communiqué.

Pour cette raison, ils demandent que la Liberbank Oviedo Baloncesto soit située maintenant ou plus tard dans le Palacio de los Deportes, le sol de Floride reste où il est car, disent-ils, au milieu de la pandémie de coronavirus, « la situation d’un club ne peut pas être encore aggravée. pour en faire profiter un autre. » « L’Oviedo Femenino ne peut se passer du parquet dans lequel à la fois son équipe représentative dans la deuxième catégorie nationale et l’ensemble de sa base s’entraînent et jouent », insistent-ils.

En revanche, l’Oviedo Femenino a disputé hier un match amical sur le court cantabrique de Pereda , Équipe de la Division Honneur, la catégorie féminine la plus élevée du handball espagnol. Un match perdu 23-14 et dans lequel les élèves de Manolo Díaz ont donné une très bonne image en seconde période. L’équipe locale a clairement indiqué qu’elle jouait dans une catégorie supérieure, bien que l’équipe Carbayón se soit avérée être l’une des meilleures équipes de la deuxième catégorie.