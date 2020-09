NEW YORK (AP) Les Rays de Tampa Bay sont prêts pour une fête – et mamans sur les détails.

«Je ne dis rien», a déclaré Nick Anderson en riant.

Ne devrait pas avoir à attendre plus longtemps pour voir ce qu’ils ont en magasin.

Nate Lowe a réussi un circuit et a marqué les deux points contre le candidat au NL Cy Young Award Jacob deGrom, et Tampa Bay a surmonté 16 retraits au bâton pour se rapprocher d’un titre de l’AL East en battant les Mets de New York 2-1 lundi soir.

Les Rays peuvent verrouiller leur couronne de première division depuis 2010 avec une victoire mardi ou une défaite des Yankees contre Toronto. Tampa Bay mène New York par 4 1/2 matchs avec six jours à jouer en saison régulière.

«Nous nous rapprochons», a déclaré le gérant Kevin Cash. «Nous devons juste continuer à gagner. Autant d’élan que possible. ”

Les Rays pourraient devenir la deuxième équipe à décrocher un titre de division au cours de cette saison marquée par une pandémie, après qu’Oakland ait bouclé l’AL West lundi soir.

«Nous verrons ce qui se passe avec les célébrations, a dit Anderson. ”Je ne sais pas.”

DeGrom (4-2) a lancé sept manches de ballon à deux points, en retirant 14 pour égaler son sommet en carrière pour la deuxième fois cette saison. Il a accordé quatre coups sûrs et en a marqué deux contre la meilleure équipe de l’AL, améliorant ainsi sa candidature pour un troisième prix Cy Young consécutif.

«Je pensais avoir bien lancé le ballon, a dit deGrom. “ Ils ont fait quelques erreurs et ils en ont profité. ”

Lowe a marché et marqué dans le deuxième et a lancé un premier circuit dans le quatrième, conduisant le changement de 92 mph de deGrom au champ central.

«J’ai été très chanceux qu’il ait commis une erreur et nous avons pu capitaliser, a dit Lowe.

Son coéquipier des Rays, Joey Wendle, a déclaré que l’entraînement de la ligne de Lowe au large de DeGrom «était l’une des choses les plus étonnantes que j’ai vues dans ma carrière de baseball.» Wendle a également eu deux coups sûrs contre le droitier.

Les 16 retraits au bâton de Tampa Bay étaient un de moins qu’une saison.

Les Rays ont utilisé un premier match pour la troisième fois en huit matchs après avoir compté sur leur rotation pendant la majeure partie de cette saison. Peter Fairbanks a commencé avec 1 2/3 de manches sans but, Josh Fleming (4-0) a accordé un point en trois manches alors que l’homme en vrac et Anderson fermaient pour son sixième arrêt. Au total, six lanceurs combinés sur un quatre frappeurs.

«Effort exceptionnel de toutes les personnes impliquées», a déclaré Cash.

DeGrom a atteint 100 mph en frappant le côté sur 10 lancers lors de la première manche, un signe prometteur après avoir quitté son départ précédent après seulement deux manches à cause d’un spasme aux ischio-jambiers droits.

Il est devenu un peu fou dans la seconde, et quelques erreurs défensives n’ont pas aidé. Lowe a marché et marqué sur la volée de sacrifice de Manuel Margot, bien que Lowe aurait pu être attrapé après un large virage à la troisième place sur le doublé de Wendle si l’arrêt-court Amed Rosario n’avait pas laissé tomber le relais.

Wendle a ensuite volé la troisième place lorsque le joueur de troisième but JD Davis a laissé tomber le lancer du receveur Wilson Ramos. Ni Rosario ni Davis n’ont été accusés d’erreurs. DeGrom a terminé la manche en supprimant Mike Zunino.

Jeff McNeil a mis New York au tableau dans le cinquième avec un simple sur le terrain chargé de bases qui a réduit l’avance des Rays à 2-1. Fleming est sorti de la manche un frappeur plus tard lorsque Davis s’est aligné sur le défenseur droit Brett Phillips.

Les Mets (24-30) sont à trois matchs derrière Philadelphie pour la dernière wild card de la NL et termineront .500 ou pire pour la troisième fois en quatre ans.

POUR TROIS

DeGrom fait face à un peloton bondé qui poursuit son troisième NL Cy Young Award consécutif, Yu Darvish de Chicago et Max Fried d’Atlanta étant probablement ses meilleurs concurrents. L’ERA de l’as des Mets a augmenté à 2,14, derrière Fried 1,96, mais les 94 retraits au bâton de deGrom mènent le groupe. DeGrom et Darvish sont à égalité pour la tête de la NL avec 2,7 victoires au-dessus du remplacement (WAR) chacun, par Fangraphs.

«C’est une courte année, a dit deGrom. “ Tout le monde le savait en entrant. J’aurais aimé avoir plus de départs. ”

Les Mets sont allés 12-2 lors des 14 départs précédents de deGrom, mais le support de course s’est épuisé lundi.

Les partants des Mets ont retiré au moins 10 frappeurs en trois matchs consécutifs pour la première fois de l’histoire de la franchise. David Peterson en a sorti 10 samedi et Rick Porcello a égalé ce dimanche.

CHAMBRE DES FORMATEURS

Rayons: Les INF Ji-Man Choi (tension aux ischio-jambiers gauche) et Yandy Diaz (tension aux ischio-jambiers droits) se sont entraînés au bâton et sont prêts à affronter les lancers en direct. … Le LHP Jose Alvarado a lancé un enclos de 26 lancers et devrait affronter les frappeurs jeudi. Alvarado n’est pas éligible pour revenir de la liste des blessés de 45 jours avant la semaine prochaine.

Mets: RF Michael Conforto n’était pas disponible avec une tension aux ischio-jambiers gauche. … DE Jake Marisnick a été placé sur la liste des blessés de 10 jours avec une tension aux ischio-jambiers droite et est terminé pour la saison. Marisnick a atteint 0,333 en 16 matchs après avoir été acquis de Houston avant la saison et devrait devenir joueur autonome. OF Guillermo Heredia a été promu à partir du site alternatif.

SUIVANT

Rays LHP Blake Snell (4-1, 3.05 ERA) affronte Mets RHP Seth Lugo (2-3, 4.34) dans la manche médiane de la série de trois matchs mardi soir.

—

Suivez Jake Seiner: https://twitter.com/Jake-Seiner

—

Plus AP MLB: https://apnews.com/MLB et https://twitter.com/AP-Sports