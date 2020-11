Erendira Palma Hernandez

Journal La Jornada

Lundi 16 novembre 2020, p. 4

Jaime Lozano, barreur de l’équipe mexicaine des moins de 23 ans, a déclaré qu’il chercherait à effectuer quelques microcycles avant la pré-olympique pour arriver dans les meilleures conditions, pour lequel il a envoyé un message aux clubs pour être soutenu.

Il y a une intention de parler avec les présidents d’avoir deux ou trois concentrations et nous verrons si nous avons deux ou trois partis, mais à ce jour, il n’y a rien de discuté et clos, a-t-il déclaré lors d’une conférence virtuelle à la fin d’une concentration au Centre de haute performance.

En raison de la pandémie de coronavirus, les dates des pré-Jeux Olympiques restent dans l’attente, il y a aussi des possibilités de changer le siège de Guadalajara aux États-Unis, où le tournoi se déroulerait dans une bulle pour éviter la contagion.

À cet égard, Lozano a accepté d’avoir entendu des versions de l’analyse d’un changement de lieu, mais il n’y a rien de précis. Cependant, il a été honnête quand il a fait remarquer que j’aimerais que le tournoi ait lieu à Guadalajara, étant nous, étant avec notre peuple, j’espère que tout continuera comme cela a été jusqu’à présent.

Le stratège s’est dit calme en cas de devoir abandonner des éléments à l’équipe senior, dirigée par Gerardo Martino, comme cela s’est produit à cette date de la FIFA lorsqu’il a lâché Uriel Antuna, qui a joué un rôle clé dans la victoire d’El Tri contre la Corée du Sud.

«La communication est ouverte et sincère, il y a des joueurs qui ont le potentiel d’être dans la majeure. Il reste un peu plus de trois mois avant la qualification olympique et nous avons parlé de l’importance de ce tournoi pour tout le monde, de l’importance de pouvoir se qualifier et de le gagner.

Nous sommes calmes, dans la liste précédente de la pré-olympique avait des éléments très forts, Martino nous a aidés avec certains joueurs, nous resterons sûrement avec la même ligne, a-t-il déclaré.

Les U-23 ont clôturé leur dernière concentration de l’année avec un match amical dans lequel ils ont perdu 2-1 contre Cruz Azul. Malgré la catastrophe, Lozano s’est dit satisfait des performances et des performances de l’équipe. Je remercie les clubs pour l’opportunité de me permettre d’avoir les footballeurs.