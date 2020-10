Lucas Pusineri a expliqué aujourd’hui qu’il avait déjà en tête l’équipe pour le premier match officiel d’Independiente, jeudi contre l’Atlético Tucumán pour la Copa Sudamericana. “Je ne peux toujours pas le confirmer, je le ferai demain. J’ai déjà l’équipe claire dans ma tête, il n’y aura pas beaucoup de surprises. Je dois donner qualité et bien-être à toute l’équipe à chaque séance d’entraînement. Nous allons vraiment avoir besoin de tout le monde et dans le les choses se passent sur le chemin. J’ai besoin de tout le monde pour la compétition. Je pense à une bonne équipe et non à 11 joueurs », a-t-il déclaré. De plus, il a commencé à imaginer la rencontre: «Ce sera un jeu extrêmement difficile et difficile. Ils proposent un combat constant et un bon jeu aérien.

Concernant le rival qui l’a touché, le DT de Rojo, a déclaré: “Le nul a été bénéfique car nous sommes dans les mêmes conditions, si nous avions eu, par exemple, une équipe colombienne arriverait avec 10 matchs joués.” Il a également déclaré: “Je suis avec l’adrénaline de revenir à la compétition après huit mois. Sûrement avec la tension de jouer un match de haut niveau. Cela ne me révèle rien d’autre que de pouvoir gagner et instiller la tranquillité chez les footballeurs. La mienne passe par leur enthousiasme. Je suis extrêmement calme et plein d’espoir de pouvoir revendiquer la victoire. “

Pusineri a évoqué le nombre de joueurs qu’il a testés lors des préparatifs amicaux préliminaires. “Nous allons avoir quatre matchs en 10 jours et j’en aurai tous besoin, c’est pourquoi j’ai essayé de donner des minutes à tout le monde. Je suis content de l’équipe que j’ai, nous avons fait une bonne préparation, il y a un bon climat et c’est le groupe: Je n’attends plus de footballeurs », a-t-il assuré.

Le contrat de Pusineri expire le 31 décembre. À ce propos, il a précisé: “Je suis très calme. Je ne me sens pas évalué, je suis à l’endroit que je veux et que je désire. Ce fut une année inhabituelle. Le moment venu, nous verrons quelle évaluation est faite. Évidemment, ce serait très agréable de continuer.”