Lucia Javorcekova Il a quitté le cyclisme il y a quelques années, un sport qu’il ne pratique plus que pour rester en forme malgré le fait qu’à l’époque il visait haut. La Slovène a réalisé que sa vie allait dans d’autres directions et a décidé de faire de son mieux pour réussir en tant qu’influenceuse et mannequin avec ses poses partagées sur Instagram, dont beaucoup étaient nues avec lesquelles la censure se moque. Dans ce réseau social, il compte déjà près de deux millions d’abonnés et c’est une vraie revendication, mais Lucia Javorcekova il voulait aller plus loin.

Et c’est que récemment, celui qui était le cycliste slovène est arrivé à Onlyfans, où il a ouvert un compte personnel pour publier toutes sortes de contenus non censurés, à la fois des photographies et des vidéos auxquelles tout utilisateur peut accéder sans avoir à payer, du moins pour le moment. Certains influenceurs font cela pendant un certain temps pour gagner un énorme succès au début, et pour une raison quelconque, Lucia Javorcekova obtient également une grande suite sur Onlyfans, où elle compte déjà près de 20000 “ followers ” avec moins d’une centaine d’articles publiés.

L’ancienne cycliste professionnelle slovaque semble avoir pris une bonne décision en mettant de côté les deux roues et la route. Il approche les deux millions d’abonnés sur Instagram qu’il enchante avec ses photographies provocantes et suggestives, dans lesquelles il laisse peu de place à l’imagination mais joue toujours avec les angles et les postures pour que ses parties intimes ne soient pas vues et ses publications éliminées pour contenu inapproprié …

Cette ancienne coureuse sur route et fan inconditionnelle de son compatriote slovaque Peter Sagan, est sans aucun doute l’influenceuse de mode dans son pays, où elle met le feu aux réseaux sociaux chaque fois qu’elle télécharge une pose de ce style et profite de son attirance pour travailler également pour promouvoir les entreprises et marques sur leurs réseaux sociaux. Maintenant, c’est aussi une réclamation sur Onlyfans, où vous voulez grandir autant ou plus que sur Instagram …