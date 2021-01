Lucie Villalon Elle est aujourd’hui l’une des journalistes sportives les plus connues de notre pays. À 32 ans, la Cantabrique a déjà travaillé dans des médias tels que TVE, Antena 3, Real Madrid TV ou Univisión, et maintenant elle travaille comme présentatrice dans DAZN, étant l’un des visages les plus connus de la chaîne sportive qui détient les droits de la Copa del Rey, du MotoGP ou de l’Euroligue, entre autres sports et compétitions.

La journaliste est connue pour sa carrière professionnelle réussie dans le monde du journalisme sportif, ainsi que pour certaines de ses romances notoires. Par exemple, c’était quelques Chicharito Hernandez à une époque où l’attaquant mexicain jouait pour le Real Madrid, une relation qui ne se terminait pas du tout bien. Au cours des dernières heures, Lucía Villalón a surpris annoncé sur son profil Instagram qui était son petit ami, et il s’agit de Gonzalo Melero, jeune milieu de terrain de Levante.

À 27 ans, le joueur madrilène s’est entraîné L’usine du Real Madrid il est une pièce importante pour Paco López à Levante. Après avoir traversé Ponferradina et Huesca, Melero a été consolidé dans la première division dans tout le groupe granota, et non seulement elle va bien professionnellement, car personnellement elle traverse également un moment heureux avec cette nouvelle relation avec Lucía Villalón révélée par la journaliste sportive elle-même sur ses réseaux sociaux en publiant une photo des deux blottis ensemble et très caramélisé.

Une Lucía Villalón qui il y a quelques années était aussi lié à Dani Carvajal, qui à ce moment-là n’était pas avec son partenaire actuel et la mère de son nouveau-né, et qui a joué dans un moment amusant lorsque Shaquille O’Neal lui-même lui a demandé de l’épouser à la télévision et elle a répondu en plaisantant par un “oui, je le veux” .

Lucía Villalón et Gonzalo Melero sur Instagram