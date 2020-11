‘Lucifer’ est l’une des séries les plus populaires et les plus acclamées sur Netflix. La fiction, qui a d’abord été diffusée par FOX puis sauvée par le géant du streaming, met en vedette Tom Ellis. Il en est actuellement à sa cinquième saison, qui est divisée en deux parties. Le deuxième lot d’épisodes arrivera en 2021, la production étant arrêtée en raison de la pandémie de coronavirus.

La prémisse de Lucifer Suivez le diable quand il décide de faire une pause dans l’enfer au pouvoir pour se rendre à Los Angeles. Ici, il rencontre le détective Chloe Decker (Lauren German) et devient plus tard un consultant du LAPD, aidant à résoudre des crimes.

La série à succès aura une sixième et dernière saison, cela a été confirmé par Netflix en juin 2020. Bien sûr, “Lucifer” ce ne serait rien sans son étoile Tom Ellis, qui s’est démarqué comme le flamboyant, rebelle et diaboliquement beau Lucifer Morningstar. Le portail web “Screenrant” a fait une liste de 10 curiosités de la série.

“Lucifer” met en vedette Tom Ellis (Photo: Netflix)

1. TOM ELLIS CHANTE VRAIMENT: La musique est une partie importante du spectacle, car elle montre Lucifer lui-même jouant du piano à plusieurs reprises dans sa discothèque, The Lux, et chantant avec enthousiasme. Peu de gens savent peut-être que Tom Ellis chante réellement, bien qu’il ne joue pas du piano. Il a joué de la trompette et du cor français dans sa jeunesse, mais a déclaré que le piano n’était jamais son fort.

2. TOM ELLIS FAIT SES PROPRES SCÈNES NUES: Lucifer est connu pour être sexy. Ellis a eu plusieurs scènes de nu dans la série, bien que ce ne soit vraiment que la suggestion de la nudité pour empêcher la série de devenir bon marché et d’exaspérer les classements. Bien qu’il soit courant que les acteurs obtiennent un corps nu double pour leurs scènes les plus audacieuses, Ellis a abandonné cela et a fait ses propres scènes de nu, ce qui a rendu les fans fous.

3. LUCIFER AVAIT PRESQUE UN ACCENT AMERICAIN: Il s’avère que, au départ, le diable était destiné à être américain comme tous les autres personnages de «Lucifer». Mais en lisant pour le rôle, Ellis, qui est gallois, a remarqué que le personnage était impoli, arrogant et idiot lorsqu’il parlait avec un accent américain. D’une manière ou d’une autre, l’accent britannique a imprégné le comportement bratty caractéristique de Lucifer de charme et lui a fait paraître incroyablement suffisant mais charismatique.

4. LES DEUX PREMIÈRES SAISONS ONT ÉTÉ FILMÉES À VANCOUVER: Oui, les deux premières saisons de Lucifer ont été entièrement tournées à Vancouver, au Canada. Cela a été fait même si le spectacle était censé être basé à Los Angeles et malgré le fait que le pilote avait en fait été tourné dans la Cité des Anges. Cependant, à partir de la troisième saison, la production a déménagé à Los Angeles et depuis lors, la série a été tournée dans des lieux en Californie, avec une grande partie filmée dans le studio Warner Brothers.

5. LUCIFER AVAIT DE FAIBLES COTES SUR FOX: Malgré le grand intérêt suscité par l’histoire, Lucifer a vu de faibles cotes d’écoute lors de sa diffusion sur FOX. Cela est devenu l’une des incitations du réseau à annuler la série après la troisième saison. Puis Netflix l’a sauvée et renouvelée pour ce qui était censé être la cinquième et dernière saison. Mais en 2020, il a été annoncé que Lucifer avait été repris pour une autre saison, ce qui serait la finale.

La cinquième saison de “Lucifer” est divisée en deux parties de 8 chapitres. Les premiers sont déjà disponibles sur Netflix à partir du 21 août (Photo: Netflix)

6. #SAVELUCIFER & #PICKUPLUCIFER AIDÉ LA SÉRIE: Lorsque FOX a décidé d’annuler l’émission, les fans ont soulevé une tempête sur Twitter en lançant la campagne #SaveLucifer pour la ramener. La campagne a fonctionné et il y a eu un autre slogan: #PickUpLucifer. Avec cela, Netflix a relancé le drame fantastique bien-aimé pour une autre saison. Il n’est pas étonnant que la série ait eu une série d’épisodes aussi déséquilibrée, avec des saisons ayant une fois 10 épisodes avant que le nombre d’épisodes ne passe à 26.

7. #SAVELUCIFER A ÉTÉ IMMORTALISÉ PAR LE TITRE D’UN ÉPISODE: En hommage à la campagne qui a sauvé «Lucifer», les scénaristes ont nommé l’avant-dernier épisode de la quatrième saison «Save Lucifer». L’épisode marquait ce qui aurait pu être l’avant-dernier épisode de la série à l’époque, car la saison 5 était destinée à être la finale. Cependant, Netflix l’a renouvelé pour une sixième et dernière saison.

8. IL Y A EU DES PÉTITIONS RELIGIEUSES POUR ANNULER LA SÉRIE: Bien qu’il y ait eu des campagnes pour sauver «Lucifer», il y en avait aussi beaucoup qui ont été lancées pour faire sortir le spectacle. De nombreux sites Web ont envoyé des pétitions signées pour annuler la série au motif qu’elle promouvait des croyances perverses et se moquait des enseignements bibliques. Par exemple, le site Web One Million Moms de l’American Family Association a soumis une pétition. De toute évidence, cette campagne n’a pas fonctionné.

9. LE VÉRITABLE VISAGE DE LUCIFER EST CGI: Le vrai visage de Lucifer a fait partie intégrante de son parcours personnel et littéral parmi les humains. Il le montre comme une forme de punition, laissant des cicatrices aux criminels les plus répréhensibles. Ellis mentionne que le visage et les yeux grotesques sont obtenus grâce aux progrès phénoménaux de la technologie. L’acteur doit simplement porter une casquette chauve et mettre des points de repérage sur son visage et le reste se fait à l’aide de la capture de mouvement et de la CGI.

10. LUCIFER EST BASÉ SUR SON INCARNATION DE DC COMICS, PAS SUR LA BIBLE: Lucifer Morningstar était à l’origine un personnage de soutien dans la bande dessinée de DC “The Sandman”. Le drame télévisé a été développé par Neil Gaiman avec l’écrivain britannique de bandes dessinées Mike Carey et prend un peu de liberté avec les livres. Une différence clé est la façon dont un Lucifer relativement enraciné avec le LAPD dans la série, tandis que les bandes dessinées se concentrent davantage sur les voyages métaphysiques de Lucifer à travers différents temps, lieux et dimensions.

‘Lucifer’ fera la première de la deuxième partie de la cinquième saison en 2021 (Photo: Netflix)