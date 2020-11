Après le match de Ligue des Champions au Camp Nou, Mircea Lucescu, entraîneur du Dynamo Kiev il a laissé un message hier soir avant de partir et a glissé sa chemise sous son bras. Leo Messi. Le Roumain a critiqué le VAR qui a dit que le football “vivait beaucoup mieux sans VAR”.

11/05/2020 à 10:21 CET

Lucescu C’était très fort contre la technologie approuvée par la FIFA et qui a été mise en œuvre en Ligue des champions depuis la saison dernière. Le Roumain avait une critique très acide en disant textuellement que “Je suis totalement contre. Le football était plus spectaculaire sans VAR. C’était mieux pour tout le monde, pour les fans, la presse et même pour générer plus de polémique. “

La question qui se pose maintenant est: L’UEFA va-t-elle sanctionner les déclarations roumaines? Dans l’instance européenne, contrairement à l’Espagne et où ils viennent d’ouvrir un dossier Koeman pour leurs manifestations contre le VAR après la ligue classique, le comité d’éthique et de discipline établit la sanction et sur laquelle il n’est pas possible de présenter tout type d’allégations. L’appel n’est qu’en deuxième instance avant l’appel.

Compte tenu du code disciplinaire actuel de l’UEFA, le Roumain s’expose à une pénalité minimale d’un match. Ceci est indiqué à l’article 15 où il parle de comportement antisportif des joueurs et des entraîneurs. Il y parle d’une sanction d’un match lorsqu’il y a “des protestations contre une décision ou des plaintes de décisions d’arbitrage” ou comme “une conduite antisportive”.

Mais même si nécessaire, il pourrait y avoir deux matches de sanction si l’UEFA considérait les propos de Lucescu “pour langage abusif contre l’arbitre du match”. C’est beaucoup plus hypothétique étant donné que l’entraîneur de l’équipe ukrainienne n’attaque à aucun moment directement l’arbitre anglais. Michael Oliver.

Nous verrons donc quelle décision l’instance disciplinaire de l’UEFA adoptera dans les prochains jours car, s’il était sanctionné, il empêcherait de siéger dans le match du 24 qui affrontera à nouveau le club ukrainien face au Fútbol Club Barcelona. Sanction qui empêche un entraîneur d’accéder aux installations pendant le match.