L’entraîneur de l’équipe espagnole, Luis Enrique .

L’entraîneur national de football, Luis Enrique Martínez, a déclaré que C’est “une vertu que l’Espagne n’ait pas de type onze” car “cela ne dépend d’aucun joueur”, en plus de s’assurer que l’année 2020 se termine avec “de très bons sentiments” de la part de son équipe avant d’affronter le Championnat d’Europe l’été prochain.

“Je fais un bilan positif, sans aucun doute“A déclaré l’entraîneur asturien dans une interview avec ‘Sef Fútbol’ publiée ce samedi.” Au-delà des résultats et que nous avons pu nous qualifier pour ce ‘Final Four’ dans un groupe difficile, les sensations que l’équipe et le La sélection dans ces trois mois intenses était bonne, très bonne je dirais “.

En ce sens, Luis Enrique estime que la victoire 6-0 contre l’Allemagne lors du dernier match disputé le 17 novembre était “un résultat qui confirmait” ses “diagnostics”. “Cela réaffirme la mentalité du joueur car le joueur croit ce que vous dites dans la mesure où elle obtient des résultats et je pense que cela peut être un grand renforcement pour l’équipe “, a-t-il déclaré.” L’Allemagne est l’une des puissances bien que maintenant dans le classement de la FIFA, elle ne soit pas tout à fait là où elle se trouve habituellement. Et pour moi, il se battra pour l’Europe et la Coupe du monde », a ajouté le sélectionneur espagnol, qui considère« une vertu »le fait de ne pas avoir défini un onze de départ ou un joueur qui se démarque des autres.

“À l’heure actuelle, le groupe est composé d’environ 35 joueurs dans lesquels il comprend de nombreux jeunes avec très peu d’expérience, mais aussi avec des vétérans qui gaspillent de multiples expériences. Et je pense que ce «mélange» peut nous aider. Nous ne sommes peut-être pas une équipe qui s’identifie à un joueur de onze ans, mais ce qui est pour certains un problème, pour moi ne l’est pas », a déclaré Luis Enrique, 50 ans.

“C’est une vertu en ces temps-ci, nous ne dépendons d’aucun joueur et quel que soit le joueur manquant, nous allons trouver des solutions, il est évident que chaque joueur a son profil individuel et son importance au sein du groupe, mais le fait qu’il y ait un calendrier si serré. -et qu’il est difficile d’arriver frais en fin de saison- nous donne plus grande possibilité de choisir parmi une large gamme“, m’a dit.

Interrogé sur le Championnat d’Europe, Luis Enrique a assuré que ce sera “difficile à chaque match”. “Nous savons ce que signifie jouer un grand tournoi et on veut se débarrasser du mauvais goût des derniers grands événements. Notre objectif est d’être prêt à remporter à nouveau des titres. Et pour cela, vous devez être courageux, audacieux et vous devez tout faire depuis le début; et c’est ce que nous allons essayer », a ajouté l’homme de Gijón.

Concernant les débutants, Luis Enrique a rappelé une conversation avec Luis de la Fuente, l’entraîneur des U21. “J’ai déjà dit à Luis au moment où ils ont fait leurs débuts qu’ils ne reviendraient pas. Ils ne reviendront pas car ce qu’ils ont fait dans les catégories inférieures et dans leurs clubs nous invite déjà à parier sur eux. J’aime particulièrement (parier sur eux) et je l’ai toujours fait. que je pourrais. Le jeune joueur apporte différentes choses, peut-être par ignorance ou par inexpérience vous donne de la joie et peut surprendre“.

Enfin, le sélectionneur national a rappelé qu’il est «là où il veut» mener l’Espagne, qu’il a «un projet très beau et passionnant» et qu’il espère être «à la hauteur». «J’hésite toujours auprès de mes enfants, en particulier les plus âgés, en leur disant que leur père travaille comme entraîneur et qu’il n’y en a qu’un en Espagne. Sur 47 millions il n’y en a qu’un et c’est moi, quelque chose de bien j’aurai fait“A plaisanté Luis Enrique.