Luis Enrique a une fois de plus précisé que Jordi Alba ne l’aime pas et cette fois sa phrase semble définitive. L’arrière gauche de Barcelone n’entre pas dans les plans des Asturies ou comme option à distance. Cela a été révélé par l’entraîneur après avoir appelé Marc Cucurella pour remplacer de Gayá. Le joueur de Valence a reçu un coup à la tête contre les Pays-Bas et, bien qu’il reste dans la concentration, l’entraîneur a préféré chercher une ressource d’urgence même si l’azulón ne joue plus dans la démarcation pour laquelle Luis Enrique réclame.

L’entraîneur n’a jamais fermé les portes à Jordi Alba. Ce qui contraste avec leurs appels. Depuis la remise de sa première liste en septembre 2018, Il n’a appelé Alba qu’une seule fois. C’était dans la dernière liste de sa première étape sur le banc en Espagne, quand il a été appelé pour les matchs contre la Norvège et Malte, bien qu’il n’ait pas joué sous Luis Enrique.

Ce n’était pas la dernière présence d’Alba avec l’Espagne. Le camp est entré dans les deux listes suivantes, en juin et septembre 2019, mais avec Robert Moreno aux commandes. Une fois Luis Enrique revenu au pouvoir, l’azulgrana n’est pas revenu pour entrer dans les plans de l’équipe nationale. Et il semble clair que La paire de Luis Enrique pour la voie de gauche est définie. Le technicien a toujours fait confiance José Luis Gayá et ces derniers temps, il a choisi d’appeler Sergio Reguilón. S’il n’y a pas de revers d’ici le championnat d’Europe en juin, les deux seront sur la liste finale du championnat continental.

Derrière Gayá, Reguilón… et Cucurella

Jordi Alba devrait être parmi les candidats pour pourvoir le poste qu’ils peuvent quitter l’un ou l’autre, comme cela s’est produit maintenant. Cependant, l’entraîneur a clairement indiqué qu’il ne l’avait pas. Pas par mot, mais par la manière dont il agit. Au lieu d’appeler le joueur de Barcelone, l’entraîneur a préféré choisir une future option comme Cucurella.

Un appel surprenant, vu que Le footballeur actuel de Getafe joue comme intérieur sous le commandement de Bordalás, jouant du côté à de rares occasions. En fait, même pas lors de sa précédente étape à Eibar il y a deux saisons, le joueur de l’équipe des Blaugrana n’a également joué comme arrière gauche.

La décision de Luis Enrique montre à nouveau clairement que Alba n’est pas à votre goût et que, à moins que cela ne soit nécessaire, il ne portera plus l’élastique d’Espagne pendant son mandat. Lors de son dernier passage sur le banc de Barcelone, la présence d’Alba dans l’équipe était un témoignage. L’entraîneur n’aimait ni l’attitude ni le jeu de l’équipe et a décidé de ne pas compter sur lui, déclenchant une guerre qui semble se poursuivre jusqu’à ce jour.