Luis Enrique analysé la liste convoquée des séléction espagnole pour les réunions avant Hollande, qui sera amical, et les duels de la Société des Nations contre Suisse Oui Allemagne.

“Nous sommes 25 en prévision de tout revers que nous pourrions avoir. Il y a des joueurs qui ne figurent pas sur cette liste en raison d’une blessure ou d’un autre obstacle, mais cela me permet de voir d’autres joueurs », a déclaré l’entraîneur avant d’entamer la conférence de presse.

Polyvalence de Marcos Llorente

«Je vois que c’est un joueur très complet. Quand je le verrai, je lui demanderai où il est à l’aise. C’est un joueur très polyvalent. Cela a commencé comme un pivot et maintenant il a été intégré vers l’avant, ce qui coûte cher. Je le vois dans n’importe quelle position sur le terrain. Je veux vraiment voir ce qu’il peut nous offrir ».

Eurocup

«Comme nous ne pouvons pas le changer, nous avons amplement le temps d’arriver avec enthousiasme au Championnat d’Europe. Il n’y a pas d’excuse”.

Moment d’équipe

«Il a toujours de l’influence. Les équipes qui passent par la zone haute ont tendance à avoir des joueurs plus motivés et de meilleures performances. Dans ce cas, je dis toujours qu’il y a une liste d’environ 60, elle peut être réduite à 30 et qu’il y a des joueurs qui ne sont pas là et peuvent venir. Mon intention est de l’étendre à tous ceux qui ont le niveau approprié ».

Morata

«Je ne suis pas inquiet pour le but, même si ce sera finalement le résultat. J’appelle Morata car nous suivons les progrès de chacun et depuis son retour à la Juventus ses chiffres sont très bons, il s’est amélioré et c’est un plaisir d’avoir Álvaro ».

Emploi de coach

«Ils critiquent le calendrier parce qu’ils n’arrêtent pas de concourir. Tous les entraîneurs qui ont été dans les clubs en ont fait l’expérience. En tant qu’entraîneur, je ne peux pas me plaindre. J’ai le temps dont je dispose et nous ferons de même qu’en octobre ».

Centrales gauchers

«Je ne le cherche pas. Quand je vois qu’il y a quatre centraux droitiers ou gauchers, je ferais mieux d’essayer de trouver ceux qui sont meilleurs.

Un groupe

«Je n’ai pas l’intention de fermer un groupe en plus avec ce coronavirus. Par conséquent, plus nous avons de largeur, meilleur est le ventilateur. Cela affecte l’entraîneur que je dois expliquer les choses plus de fois, mais je pense qu’en général et voir ce qui nous attend pour le Championnat d’Europe avec plusieurs joueurs ne fait pas de mal ».

Morata et Juventus

«Ce serait une bonne question pour quand il viendra. Je considère qu’il est supérieur au précédent depuis son retour en Italie. Et je ne parle pas que de chiffres ».

Pedri

«La liste de Luis de la Fuente est aussi ma liste. Les faits montrent que nous regardons beaucoup les U21. Je n’aime pas parler pour des joueurs qui ne sont pas sur ma liste, mais nous avons les portes ouvertes à tout le monde ».

Les mérites de l’insolite

«Dans la liste qui va à l’euro, il y aura des changements. Il est vrai que jouer dans une grande équipe implique plus de difficultés, mais récemment je ne savais pas combien de joueurs venaient d’une équipe ou d’une autre. Ce que je veux, c’est qu’ils soient de l’équipe nationale et je leur rappelle qu’ils ne font plus partie de leur équipe ».

Image de Messi

«Il y a un mot qui sert à tout répondre et cela dépend. Alors ça dépend. “

Ansu Fati

«Je l’ai très bien vu. Sa maturité ne cesse de m’étonner. Interprétez très bien les situations de jeu. La seule chose à faire attention est qu’il faut garder son calme et que l’on est peu soumis à la pression. J’aime ce que je vois sur le terrain ».

Joueurs de l’Atlético

«Je réaffirme ce que j’ai dit. Il n’y a rien de spécial. Dans cet appel, je veux voir Koke et Llorente. Il n’y a pas de veto ou quoi que ce soit ».

Ligue des Nations

«Nous étions très proches et je pense que nous méritions d’y arriver. Maintenant, il y a une situation très similaire dans laquelle nous sommes revenus à la première place et nous devons le réaffirmer dans ces deux jeux. Mais je l’aime comme ça ».

Koke

«J’ai toujours aimé Koke. C’est un joueur du plus haut niveau et en tant que personne c’est un 10. Je veux vraiment le revoir. Nous demanderons autre chose, mais ce ne sera rien de différent de ce que nous pouvons voir habituellement ».