Luis Enrique examiné avant les médias le match amical qui mesurera Hollande Oui Espagne dans le Johan Cruyff ArenA. Le jeu servira d’examen pour deux équipes nationales qui cherchent à être dans la phase finale de la Ligue des Nations et soyez l’un des favoris de la prochaine Eurocup.

Ecole néerlandaise

«J’ai beaucoup d’amis néerlandais, j’ai eu des entraîneurs néerlandais et ils ont une idée très claire. Ce stade me rappelle de bons souvenirs. J’aime”.

Beaucoup de matchs

«Les séances d’entraînement se déroulent après et avant le match. Hier, nous n’avons pu travailler qu’avec trois joueurs. Nous utilisons les sessions vidéo de l’hôtel pour régler les choses. Les concepts et les choses que nous voulons voir arriver. La difficulté est un peu, mais ce ne peut pas être une plainte car c’est la même chose pour tout le monde ».

Chute du football espagnol

«Je n’ai pas cette impression. Quand nous sommes allés jouer loin de chez nous, peu importe que ce soit loin de chez nous ou à l’extérieur. Quand nous irons au Championnat d’Europe, nous verrons à quel niveau nous en sommes et nous le poursuivrons ».

Site Espagne

«Cette semaine, il ne va rien nous dire. Vous voulez vraiment vivre le futur. Cela m’aidera à voir les joueurs, à réaffirmer les idées et à repenser les autres. Ensuite, nous le verrons à l’Eurocup. Ce que je vois, j’aime, je le compare avec d’autres sélections et je l’aime toujours. Il faut être positif et optimiste ».

Kepa, Asensio et Alcácer

«Je parle de deux, que ceux qui ne sont pas là je ne pense pas. Peu m’importe quel âge ils ont et où ils jouent. Il existe des règles générales, mais il y a toujours des exceptions. Dans le cas de Kepa, je n’ai aucun doute. Il traverse un moment délicat, mais je dois apprécier ce qu’il apporte. Il est clair que ne pas jouer un gardien de but l’affecte, mais j’ai toujours le joker de faire une exception. Et dans le cas d’Asensio, c’est un joueur que j’aime. En cela, il n’allait pas venir parce qu’il sort d’une blessure, mais il joue déjà. Les pertes m’ont amené à lui faire à nouveau confiance, ce que je trouve très bon et intéressant. Et j’ai assimilé depuis longtemps qu’ils ne peuvent pas aimer toutes mes listes et que je ne peux pas aimer tout le monde en tant que coach, je ne prétends pas. Mes décisions sont bien réfléchies et mesurées ».

Morata

«Il ne vient pas pour les buts, il vient parce qu’il a confiance. Je le vois avec un profil plus fort après être arrivé dans un endroit où il se sent très épanoui. Nous allons trouver le but à travers un jeu très associatif ».

Llorente comme attaquant

«Je l’ai vu comme un deuxième attaquant. La chose normale est de revenir en arrière, mais il fait le travail à l’envers en raison de ses conditions. C’est important pour sa carrière ».

Blessure d’Ansu Fati

«Le football est un sport très difficile avec beaucoup de traumatismes. Les blessures en font partie. Je crois que cela ne l’affectera pas et lorsqu’un joueur est blessé c’est un moment triste, mais aussi à surmonter. Je n’ai aucun doute qu’il sera l’Ansu habituel ».

Arrivée d’Adama

«Je pense que c’est une ressource de plus. En tant qu’entraîneur, j’ai un très large éventail de joueurs. Nous essayons de mettre en œuvre une idée collective. Je ne voudrais pas avoir de victimes, mais la réalité dit qu’il y aura des victimes et que nous les aurons dans l’Europe ».