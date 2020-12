La RFEF a publié une vidéo dans laquelle Luis Enrique, Entraîneur espagnol, dresse le bilan d’un 2020 qu’aucun de nous n’oubliera. L’Asturien a apprécié le nombre de joueurs parmi lesquels il a le choix, l’émergence de jeunes talents et les engagements internationaux à venir de l’Espagne. «Peut-être que nous ne pouvons pas nous identifier à une sélection avec un type onze. Ce n’est pas un problème, je pense que c’est une vertu. Nous ne dépendons d’aucun joueur. Tout ce qui manque, nous essaierons de trouver des solutions. Il est évident que chaque joueur a son profil individuel. Le fait qu’il y ait un calendrier aussi serré est difficile d’atteindre la fin de la saison fraîche, nous avons un plus large éventail de joueurs à choisir », a-t-il expliqué.

L’entraîneur a apprécié l’émergence de nombreux jeunes joueurs ces derniers temps: «Tous ceux qui ont fait leurs débuts, Luis de la Fuente (entraîneur U-21) Je lui ai dit qu’ils ne reviendraient pas car ce qu’ils ont fait dans leurs clubs et dans les catégories inférieures nous invite déjà à parier sur eux. J’aime particulièrement avoir pu leur en donner l’opportunité. Le jeune joueur apporte différentes choses.

«Peut-être par ignorance ou inexpérience, ils apportent une joie et un manque de connaissance de l’environnement qui peuvent vous surprendre. La sélection, maintenant, le groupe est composé d’environ 35 joueurs avec de nombreux jeunes avec peu d’expérience, mais aussi avec des vétérans qui gaspillent beaucoup d’expérience. Cela peut nous aider », a-t-il ajouté.

De plus, il a assuré que la prochaine Eurocup sera “difficile” et il a précisé qu’il voulait que l’Espagne enlève le goût de la bouche laissé par les deux derniers tournois auxquels ils ont participé sans succès. «Notre objectif est d’être prêt à remporter à nouveau des titres. Pour cela, vous devez être courageux, vous devez être audacieux, vous devez tout faire depuis le début et nous allons essayer », a-t-il déclaré.

Luis Enrique a assuré que le bilan des derniers mois de l’équipe espagnole est “sans aucun doute positif” au-delà des bons résultats et de la qualification pour la phase finale de la Société des Nations. «Les sentiments que l’équipe et l’équipe nationale m’ont laissés au cours de ces trois mois intenses étaient très bons. Le dernier résultat (6-0 contre l’Allemagne) confirme les diagnostics, mais réaffirme également la mentalité du joueur. Il croit ce qu’on lui dit sur la base des résultats. Et je pense qu’il peut être un excellent renfort pour l’équipe. L’Allemagne est l’une des puissances, bien qu’elle ne soit pas aussi élevée qu’elle devrait l’être sur la liste de la FIFA. Sans aucun doute, il se battra pour l’Euro et la Coupe du Monde », a-t-il expliqué.

La sélection a également révélé les blagues qu’ils ont avec leurs enfants: «Il n’y a qu’un seul entraîneur de 47 millions. Et c’est moi, j’aurai fait quelque chose de bien ». Enfin, il s’est déclaré «ravi» d’être l’entraîneur de l’équipe espagnole: «Je suis là où je voulais être, dès le premier moment où le président et Molina m’ont appelé. Après ce que j’ai vécu, qu’ils me fassent à nouveau confiance, c’est une fierté.

«Je suis là où je veux être, dans un projet très beau et passionnant, dans lequel vous devez obtenir des résultats. C’est donc en tant que coach de haut niveau. C’est différent de ce qu’il y avait jusqu’à présent en tant qu’entraîneur, mais cela me comble et j’espère être à la hauteur de ce que signifie ce poste », a-t-il conclu.