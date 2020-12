L’entraîneur de l’équipe espagnole, Luis Enrique. .

Luis Enrique Martinez, Entraîneur espagnol, analysé Italie, rival de l’équipe espagnole en demi-finale de la Ligue des Nations, dont il a dit que “est dans une période de changement” et “vouloir retrouver le niveau” qu’il avait.

“L’Italie est dans une période de changement après la déception de ne pas pouvoir atteindre la phase finale de la dernière Coupe du monde. Elle a de jeunes joueurs, avec un profil offensif maintenant leur force défensive”, a-t-il analysé lors d’une conférence de presse.

Luis Enrique a défendu la compétition de la Ligue des Nations, par éviter les matchs amicaux sans conséquence des équipes nationales, et a montré son enthousiasme pour remporter le titre.

“C’est loin mais il n’y a pas d’autres dates et nous voulons vraiment décrocher un titre. Nous devons récupérer des compétitions que nous n’avons pas pu célébrer. Ce serait merveilleux de la gagner. J’ai toujours été favorable à cette compétition car elle évite les matches amicaux qui apportent rarement des choses intéressantes. Cela me semble être un grand succès et en tant qu’entraîneur je suis ravi de pouvoir y participer ».

Oui n’a pas placé l’Espagne parmi les favoris, visant l’autre demi-finale entre la Belgique et la France, les équipes avec le meilleur moment.

“La meilleure équipe en ce moment est la Belgique et la deuxième est la France, comme l’indique le classement de la FIFA. L’Italie peut nous ressembler parce qu’elle est prête à retrouver le niveau qu’elle avait, mais je vois les deux autres équipes devant. Ce sera bien d’essayer d’atteindre ce niveau. la finale pour voir si on peut donner de la joie à l’Espagne », a-t-il déclaré.

Les duels contre l’Italie ont laissé une image indélébile dans le passé, avec Luis Enrique avec le nez cassé par un coude de Mauro Tasotti. Pour l’actuel entraîneur espagnol, c’est une anecdote oubliée.

“Ça a pris tellement de temps que ça a tout effacé. Ce n’est plus un souvenir amer, c’est une anecdote dans ma carrière. J’ai affronté Tasotti sur des bancs et c’est quelque chose qu’il n’aime pas non plus revivre et pour moi c’est indifférent. Je ne changerais rien à ce sujet. ma carrière de footballeur, je répéterais toutes les étapes et les ennuis qui se produisent également », a-t-il déclaré.