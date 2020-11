En ces temps, quand la course pour trouver un vaccin pour mettre fin à la pandémie de coronavirus est la plus haute priorité, le séléction espagnole le football n’a pas la formule pour mettre fin à son virus particulier: l’absence de but. L’équipe de Luis Enrique il a beaucoup de bonnes choses. Il aime commander dans les jeux, contrôler le jeu, appuyer sur le terrain de l’adversaire et jouer au football brillant. Et non seulement il aime faire tout cela, mais il réussit dans de nombreuses sections des matchs. Mais quand il doit regarder le but adverse, quand il doit vraiment faire mal, où les matchs sont gagnés, cela se fait de nuit. Il souffre beaucoup pour pouvoir battre les rivaux.

On l’a vu contre la Suisse, non seulement parce que Sergio Ramos a raté deux pénalités, mais à cause de tout ce qu’il en a coûté pour générer l’équipe espagnole dans la zone opposée. Dans un match où il a très bien commencé, dominant le rival à son goût, il a été incapable de créer des occasions. En fait, c’est le capitaine qui a eu le plus d’occasions avec ses tentatives pour terminer chaque virage. Un match que l’Espagne aurait dû remporter grâce au football a abouti à un match nul qui l’oblige à battre l’Allemagne à Séville pour être dans la phase finale de la Ligue des Nations. Quelque chose de similaire est arrivé à l’Ukraine il y a un mois à Kiev dans un duel qui a fini par perdre 1-0.

Depuis que Luis Enrique est revenu sur le banc de l’Espagne il n’a réussi à marquer que huit buts en sept matchs et la moitié était contre l’Ukraine au stade Alfredo di Stéfano. Cette nuit-là à Valdebebas, l’équipe nationale a non seulement trouvé le football, mais aussi le succès. Dans le reste des matchs, il n’a pas pu marquer plus d’un but et en deux matchs même pas celui-ci. Et le pire, c’est que le sentiment qu’il ne génère pas tout ce qu’il devrait pour combien il domine est très inquiétant.

Les buts ne sont pas pour les attaquants

L’Espagne de Luis Enrique a aussi un problème ou une bénédiction, selon la façon dont vous la regardez. Il est clair que l’absence d’objectif n’est pas une nouvelle positive, mais c’est que Sur ces huit buts, seuls quatre ont été des hommes qui composent le trident offensif, le reste est l’œuvre des défenseurs et du milieu de terrain. Deux sont de Sergio Ramos, un de Gayá et un autre de Sergio Canales. La bonne chose est que cela montre que chaque ligne de la sélection a de la poudre à canon, le mauvais est que le front d’attaque en manque.

Et toutes ces données attirent plus l’attention quand on les compare à la première étape de Luis Enrique en tant qu’entraîneur, où l’Espagne a marqué 17 buts en six matchs. Neuf de plus que maintenant dans un jeu de moins. De plus, l’équipe nationale n’a jamais été à zéro. Certains chiffres qui non seulement sont restés avec Robert Moreno, mais se sont également améliorés. Pendant les 10 matchs du Catalan en tant qu’entraîneur – quatre d’entre eux en tant qu’intérim – L’Espagne a marqué 31 buts. Certaines données sont très éloignées de celles actuelles.