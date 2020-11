Après avoir dessiné contre Suisse dans Bâle, Luis Enrique il a assisté aux médias. L’équipe nationale doit vendre à Allemagne à La Cartuja pour être dans la phase finale du Ligue des Nations.

Malchance

«Le football est comme ça. Un sport merveilleux qui souvent ne rend pas justice. C’était un jeu intéressant. Nous avons essayé de jouer avec notre style. Nous avons reçu un but avec un peu de fortune et nous sommes à égalité. Nous dépendons de nous-mêmes. Pas mal pour le dernier jour et nous battrons l’Allemagne ».

Unai Simon

«Je vous ai toujours dit que j’étais très content des trois gardiens. C’est une autre option que nous avons ».

Faux neuf

«Je fais mon travail d’entraîneur, c’est pour cela que la Fédération m’a embauché. Nous avons compris que le chiffre de neuf n’allait pas être si nécessaire. Je pense qu’ils ont été bons. Nous n’avons pas terminé ces pièces. Je pense que nous méritions de gagner en première et en seconde période. Puis Gerard et Álvaro sont entrés. Après avoir regardé le match, il est facile de dire qu’ils devaient jouer ».

Allemagne

«Oui, parce que nous avons déjà joué. On joue à la maison et le plan est clair. Nous devons voir comment ils récupèrent. J’avais l’habitude de dire que c’était comme un match de quart de finale et contre l’Allemagne, ce sera pareil, on ne peut que gagner ».

Sergio Ramos

«Vous pouvez savoir ce que je vous ai dit, mais je ne me souviens pas. Leurs nombres de pénalités de tir sont à la portée des élus. S’il y avait eu une autre pénalité, il l’aurait tirée. Et un quatrième aussi. Il aurait jeté toutes les pénalités du match ».

L’équipe

«Je l’ai aimé depuis le début car il répète les comportements que l’on recherche à l’entraînement. Le plan est clair quel que soit l’endroit où nous jouons. Je pense que le football d’aujourd’hui n’était pas juste. Le plus difficile est de marquer un but et en cela on a fait match nul, mais dans le reste je suis content. Moi avec cette équipe au bout du monde ».

Résultats

«Je ne m’inquiète pas pour eux et je regarde les résultats qu’ils auraient pu être meilleurs. Je reste avec ce que l’équipe contribue et génère. En tant que professionnel, j’essaie de voir ce que l’équilibre peut faire pencher en notre faveur. Ce que je dois faire, c’est continuer à renforcer mes joueurs pour qu’ils osent maintenir et promouvoir cette idée ».

Ne gagne pas loin de chez soi

«Nous cherchons à gagner chaque match et à générer des résultats grâce au football. L’objectif est de gagner et cela se voit en Espagne. Il ne spécule pas ».