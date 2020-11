Luis Enrique a assisté à une conférence de presse pour analyser l’aperçu de la réunion qui mesurera Suisse Oui Espagne à Bâle. L’équipe nationale recherche trois points qui la rapprochent de la phase finale de la Ligue des Nations.

Suisse

«Je m’attends à une Suisse très similaire à celle que nous avons vue à Madrid. C’est une sélection qui ne spécule pas, elle attaquera et quand elle n’aura pas la balle elle appuiera. C’est l’un des plus complets d’Europe, bien qu’il n’ait pas une grande individualité. En tant que groupe des meilleurs travaillés ».

Centrales

«En matière de football, presser dans le champ opposé n’accélère pas le jeu, bien au contraire. L’idéal en tant qu’entraîneur à moi est d’avoir le ballon pendant 90 minutes dans le champ opposé. Si l’adversaire vous presse et que vous jouez par derrière, il y a un risque que cela devienne fou. Quant à Pau, tous les joueurs peuvent s’améliorer, mais je pense qu’aujourd’hui il a montré qu’il pouvait jouer au plus haut niveau ».

Faux neuf

«Cela dépend de la forme des joueurs, du rival et de notre idée. J’ai joué avec un faux neuf, avec un neuf pur et je ne me ferme à aucune approche qui pourrait nous limiter ».

Pau Torres

«À cause de la latéralité et de la position, j’aime avoir un défenseur central gaucher et droitier, mais cela ne me conditionne pas. J’aime tout de Pau. Sa personnalité quand il s’agit de jouer est capable de prendre des risques et de filtrer les passes, j’aime son sens tactique, il est grand, beau, un bon gamin, il a tout ».

Système

«C’est très relatif, pendant le match, le positionnement change. J’aime le 4-3-3 car il permet beaucoup de choses, mais comme tout le monde. En tant que formateur, il est important de choisir le bon profil. Il y a des phases de matchs dans lesquelles l’adversaire surmonte votre pression pour différentes raisons et il est difficile d’appuyer. Quand ils réussissent, ils créent des problèmes pour vous, mais cela nous arrive ainsi qu’à tous nos rivaux ».

Moment suisse

«C’est la moindre réflexion professionnelle. Je vois ce qu’il fait en attaquant et en défendant et il n’a aucun défaut. Dans la première partie, nous avons pu les presser. Lors de la précédente Coupe du monde, ils sont allés plus loin que nous, contre l’Allemagne, ils ont fait match nul et cela nous a coûté un œuf de les battre 1-0. Ils sont quatrièmes, mais peuvent être premiers. Je regarde ce que fait l’équipe et je pense que c’est la plus travailleuse ».

Classement FIFA

«C’est un objectif que nous nous sommes fixé, mais le mien en tant qu’entraîneur est de gravir les échelons car je pense que dans les phases finales, nous aurons de vraies options pour gagner quelque chose. C’est ce que veut l’amateur. Je préfère être le 16 et gagner l’Eurocup, mais accumuler de bons résultats me rend plus confiant ».