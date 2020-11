Luis Enrique s’est rendu dans la salle de presse qui se tenait au stade de La Cartuja pour analyser l’aperçu du match qui mesurera Espagne Oui Allemagne. L’équipe nationale doit gagner pour pouvoir être dans la phase finale de la Ligue des Nations.

Une analyse

«Je fais des analyses basées sur la façon de regarder le football. J’imagine que les fans font ce que j’ai fait en tant que fan, c’est-à-dire s’amuser. Autant que je sache, nous faisons tous un peu la même chose. Ce que nous faisons, nous essayons de l’améliorer chaque année et de le rendre aussi complet que possible ».

Expulsion en Suisse

“Rien n’est plus éloigné de la réalité. La première partie a été entendue et la seconde ne nous est pas parvenue. Rien de plus”.

En attendant Ramos

«Je ne sais pas s’il est le meilleur au monde en prenant un penalty. Ce que j’ai fait, c’est ce que fait n’importe quel entraîneur. Juger les choses, c’est bien. Il faut savoir accepter les deux versions de l’histoire. Les gens et dans la sphère personnelle sont approuvés par les résultats et ceux de Sergio sont très forts ».

Busquets

«Je l’apprécie beaucoup. Je suis content que ce soit doux. Il était libre de partir avec sa famille, mais a préféré rester. Nous avons insisté, mais il voulait rester, ce qui indique de quelles pâtes il est fait ».

Pression Ramos

«S’il y a quelqu’un avec assez d’expérience pour bien gérer cette situation, c’est Ramos, Busquets, Koke … Il n’a pas besoin de conseils, cela vient à tous les footballeurs. Je le vois comme le premier jour où nous sommes arrivés en équipe nationale. Son visage n’a pas changé, le reste fait partie de quelque chose qu’il doit savoir porter.

Exagération sur Ramos

«Ce n’est ni bon, ni mauvais, ni nouveau, ni ancien. C’est ce que c’est et ce que cela signifie d’avoir des joueurs de ce profil. Cela ne surprendra personne d’être entouré de controverses et c’est normal. Il faut le vivre normalement et l’accepter ».

Objectif

«Je savais qui allait être le gardien de but le premier jour si l’entraînement ne voyait rien d’étrange. J’aime sentir et voir. Oui, j’avais décidé qui allait être le gardien de but et qui le serait demain ».

Gayá

«Chaque camp a ses caractéristiques. Les médecins nous ont dit que cela pouvait être avant la Suisse, mais nous ne voulions pas prendre de risques. Maintenant, il est en parfait état, même s’il a des points. Nous ne prendrons aucun risque et si cela convient, ils nous le feront savoir ».

Gardien de but titulaire

«Depuis le début, j’ai toujours été très clair. Nous avons trois ou quatre gardiens de but avec le niveau pour commencer. Ce qui se passera dans le futur dépendra de la façon dont les choses se passeront. Je choisirai la meilleure option ».

Idée

«L’idée contre l’Allemagne sera la même avec des nuances. Nous sommes allés en Allemagne pour jouer sans spéculation et nous sommes confrontés à l’une des équipes les plus puissantes du monde. Ils nous ont dépassés, cela vaut la peine de gagner et presque mieux, donc nous ne spéculons pas. Nous essaierons de contrecarrer les vertus du rival ».

Jeunes

«Je ne fais pas cette réflexion, mais c’est valable. Parfois, nous pouvons en tenir compte. Contre l’Allemagne, Ansu n’a pas joué depuis le début au cas où nous ferions nos débuts, ils nous ont mis quatre et nous avons fait couler des gens. Demain, cela n’arrivera pas. Ils ont déjà assez d’expérience pour affronter ce match. Ils joueront les onze que nous considérons qu’ils arrivent mieux à cette fête ».

Phase de construction

«Malheureusement, lors des derniers matchs, l’équipe a mérité beaucoup plus et je ne pense pas que l’équipe ait été inférieure à son rival. Il y aura toujours une controverse, mais je laisse les portes ouvertes à quelqu’un pour qu’il ne puisse pas supporter la pression. Je pense que l’équipe sait ce que nous voulons ».

Facteurs du gardien de but

«Il y a de nombreux facteurs que nous prenons en compte avec le gardien de but. Il doit nous donner la sécurité dans le jeu, dominer le jeu aérien et nous donner une couverture au départ. Unai, Kepa et De Gea l’ont ».