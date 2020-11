Luis Enrique a trouvé un Parador National avec Unai Simón. Le gardien de l’Athletic Club a fait ses débuts avec l’équipe espagnole en amical contre les Pays-Bas avec une note, avec une bonne performance. Il a fait preuve de confiance et de sang-froid, malgré ses premières minutes avec l’absolu et générera plus de compétition dans le but, avec Kepa, un remplaçant régulier à Chelsea et David De Gea, interrogé à de nombreuses reprises.

Le gardien de l’Athletic Club Unai Simón a été choisi pour défendre le but lors du match amical contre Oranje et le jeune Basque a réussi l’examen avec brio. «Au début, je me sentais un peu nerveux. C’est logique, c’était le début, mais ensuite je me suis calmé, petit à petit je me suis amélioré. Luis Enrique m’a donné quelques lignes directrices à suivre. Je suis un joueur de plus dans l’équipe et les règles doivent être respectées. J’ai été à l’aise »Il a commenté après avoir vécu ses premières minutes en défendant le but dans l’équipe senior.

Malgré le fait qu’il ait commis une erreur la veille avec son équipe, Unai Simón s’est justifié avec le maillot de l’équipe senior lors de son premier match en défendant le but de l’Espagne. Il a effectué des arrêts notables, en particulier un contre Memphis Depay pour éviter 2-1 avec une main qui sauve à côté du bâton. Il a été vu avec confiant et courageux, risquant le jeu de jambes.

Rouvrez-vous le débat dans l’objectif?

Après ses 90 premières minutes sous le but de l’Espagne, Unai Simón a laissé à Luis Enrique de très bons sentiments. Le jeune gardien a une fois de plus montré cette version de la saison dernière dans laquelle il était une assurance en Athletic et se profile comme une bonne alternative pour le but de l’équipe nationale, pas comme à moyen terme comme prévu.

Lors de la conférence de presse après la réunion, Luis Enrique a positivement apprécié la performance de son gardien de but lors de son premier match. «Unai très bien, il a fait ce que nous lui avons demandé de faire. Il a eu de la personnalité à jouer », dit l’Asturien. Le gardien de but pourrait rouvrir l’ancien débat en but.

Kepa Arrizabalaga a perdu son rôle de départ à Chelsea, tandis que David De Gea, Gardien de Manchester United, reste irrégulier et interrogé. Après les bons débuts d’Unai, le gardien basque pourrait augmenter la concurrence pour défendre le but, bien que l’entraîneur est toujours clair que son gardien de but est David De Gea.