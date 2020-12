Les mensonges ont des jambes très courtes, et si ce n’est qu’ils disent au président du gouvernement, un Pedro Sánchez qui est démasqué jour après jour, non seulement l’opposition, mais aussi des personnalités publiques qui en ont marre des mensonges et des infâmes décisions de l’exécutif social communiste actuel. L’un de ceux qui ont été particulièrement critiques contre ceux qui gouvernent maintenant dans notre pays est Luis Figo, ancien footballeur et légende du Real Madrid et du football mondial.

Les Portugais ne se prosternent devant rien ni personne. Malgré les attaques continues de la gauche plus radicale pour ses opinions contre le gouvernement social-communiste, Figo continue d’exprimer ses opinions librement et ouvertement. Et dans les dernières heures, il a une fois de plus attaqué Pedro Sánchez pour ses propos victimisants au Congrès pour attaquer Vox: «Il semble que la réalité est étrangère à la critique de certains groupes. Les gens qui viennent au Congrès et entendent le Seigneur parler Abascal d’une dictature judéo-maçonnique, une république communiste et bolivarienne, avec un virus chinois qu’ils vont faire passer dans notre sang et qu’avec la 5G ils vont nous contrôler… M. Abascal, s’il vous plaît! ».

La bibliothèque du journal est perfide

“Voyons ce que vous nous dites dans un mois, tout est un mensonge”, Figo a écrit sur son compte Twitter faisant référence à l’intervention du Premier ministre au Congrès. Et c’est que la bibliothèque de journaux est parfois très perfide. Pedro Sánchez avait déjà fait une déclaration de ce type dans une interview il y a quelques jours, et ses déclarations tombent sous leur propre poids par rapport à celles faites il y a longtemps par le président et vice-président Pablo Iglesias.

«Je n’ai jamais cessé de m’appeler communiste. Hugo Chávez était la démocratie des majorités sociales, Chávez était la démocratie », a déclaré le chef de Podemos. “La fin du populisme, c’est le Venezuela de Chávez, la pauvreté, les cartes de rationnement, le manque de démocratie et les inégalités”, a affirmé Pedro Sánchez faisant référence à la formation violette, désormais alliée dans l’exécutif. La chose ne s’arrête pas là, car Iglesias dit ouvertement ce qui suit: “Je suis désolé de vous dire, mesdames de droite, qu’elles vont avoir un gouvernement social-communiste pendant un certain temps.”