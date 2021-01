Luis Figo C’est devenu l’un des fléaux les plus médiatiques du gouvernement social-communiste, Pedro Sánchez et Pablo Iglesias. Le Portugais ne s’est pas mordu la langue en critiquant la gestion à la fois pendant la crise des coronavirus et voulait clôturer 2020 avec une nouvelle fléchette empoisonnée envers les dirigeants.

“Gestion exceptionnelle!” Envoie des oeufs “, ironise le Portugais, profitant d’une publication journalistique. De manière claire et concise, Figo a une fois de plus attisé le président. L’équilibre de la gestion menée par Pedro Sánchez a été la goutte d’eau, et a mis fin à la patience de l’ancien Real Madrid et de Barcelone. Le Portugais n’a pas résisté, et a montré sa surprise et son indignation sur les réseaux sociaux à la note que l’équipe gouvernementale a mise.

Une gestion hors pair !! Envoyez des œufs 🥚 😅 pic.twitter.com/QTrQSwLAUK – Luís Figo (@LuisFigo) 30 décembre 2020

Le commentaire de Figo a provoqué la réaction d’un autre des grands critiques de la gestion de la pandémie, Feliciano Lopez. Le directeur du Mutua Madrid Open a répondu au tweet de l’ancien footballeur portugais, vivant dans la capitale espagnole, de mettre un message énigmatique. “Cum Laude”, a répondu le joueur de tennis de Tolède accompagné d’une médaille d’or et d’une couronne.