Luis Rubiales, président de la Fédération royale espagnole de football, a donné positif pour le coronavirus. Le président a subi les tests pertinents après qu’un travailleur de la Fédération a été testé positif juste avant la finale des Super Coupes d’Espagne masculines et féminines, il n’a donc pas pu assister à la finale du tournoi entre Barcelone et Séville pour livrer le trophée au champion puisqu’il devrait être en quarantaine.

Dans les premiers tests antigéniques et PCR effectués juste après avoir connu le positif du travailleur fédérateur, il était négatif, mais dans le test réalisé 72 heures après le dernier contact, il a été positif. Ainsi, le président restera en quarantaine après avoir appris que le résultat du test était positif. Dans le communiqué publié par le plus haut organisme du football espagnol, il assure que Rubiales “reste asymptomatique et va bien pour le moment”.

Le communiqué de la Fédération explique que «le président de la RFEF, Luis Rubiales, continuera d’être mis en quarantaine, après avoir été testé positif au COVID. Il a suspendu son activité le week-end dernier et n’a pas assisté à la finale des Super Coupes espagnoles masculines et féminines, en raison d’avoir été en contact avec un travailleur fédératif qui a été testé positif.

“Malgré la tests d’antigène et PCR réalisées, à la fois avant et immédiatement après avoir pris connaissance de cette circonstance, ont été négatives, dans le test effectué 72 heures après le contact selon les protocoles sanitaires, le président a été testé positif », ajoutent-ils de l’agence.

Finalement, le RFEF, affirme avoir suivi les protocoles de santé à tout moment et tous ceux qui ont eu des contacts étroits avec le travailleur qui a été testé positif sont depuis lors en quarantaine. «Le président, ainsi que les employés les plus proches du travailleur initialement testé positif, ont toujours strictement et à tout moment maintenu les mesures de sécurité et de protection, telles qu’établies dans les protocoles de santé.