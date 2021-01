Luis Rueda, nouvel entraîneur du Real Avilés LNE

Le Real Avilés a déjà un nouvel entraîneur après le départ d’Abraham Albarrán lundi. L’équipe Kakhol lavan sera dirigée à partir de dimanche, alors qu’elle affrontera Mosconia à 12 heures, par Luis Rueda, un entraîneur dont la dernière expérience était l’équipe des Asturies à participer à la Coupe des régions de l’UEFA., en 2019, année de la défaite de l’équipe de la Principauté au premier tour. Avant cela, il a passé deux saisons à Llanes, la dernière d’entre elles, 2012-13, l’équipe de San José a chuté à Preferente.

Précédemment, Luis Rueda a eu deux expériences en tant qu’entraîneur à Segunda B. Le premier d’entre eux à la tête de la Pájara Playas Canario, en 2007-2008, dans lequel son équipe a terminé en neuvième position. La saison suivante, il prend la direction de Lanzarote, où il n’est que quinze matchs.

Dans Third, en plus de sa dernière expérience à Llanes, il a réalisé Covadonga, Au cours de laquelle il a passé quatre saisons, obtenant une promotion au troisième rang, en 2005, puis tombant à Preferente lors de sa dernière campagne dans l’équipe Carbayón, 2006-07.

Le défi que le coach d’Oviedo a désormais devant lui est énorme, puisqu’il prend en charge l’un des projets les plus ambitieux de Third, dans le but d’élever cette même campagne au Second B.