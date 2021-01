L’attaquant guinéen Moussa Cámara, 25 ans, ne portera finalement pas le maillot bleu et blanc après avoir détecté les problèmes du club lors de l’examen médical, selon l’entité elle-même.

La signature de Cámara a été annoncée mardi dernier, avec Luca Napoleone. Le Guinéen est arrivé du FC La Unión Atlética de Murcia, de Third. Auparavant, il avait joué pour San Sebastián de los Reyes, Villanovense, Salamanque et Carthagène, en Segunda B; ainsi que dans Alcobendas et Leganés B, Third. Enfin, la signature n’aura pas lieu et le club continue de chercher plus de renforts pour pouvoir élever le niveau et se qualifier pour une promotion en Second B, l’objectif du club.

Pour le moment, Rueda a pu établir un premier contact avec sa nouvelle équipe hier sur le terrain des Raíces, accompagné de Matías Vigil, l’assistant d’Abraham et qui va maintenant continuer avec lui. Une séance d’entraînement au cours de laquelle il était temps de finaliser la préparation du match de demain (12 heures) contre Mosconia.

Un duel clé dans les aspirations des Bleu et Blanc. L’entraîneur, de retour sur le banc, a pu mieux connaître ses joueurs, même s’il n’a eu que très peu de temps pour préparer un duel qui est essentiel à l’objectif de terminer dans les trois premiers. Avilés est actuellement quatrième au classement, deux points derrière la troisième, Llanera, qui a joué un match de moins que les Bleues et les Blancs.

Pour le match de demain, les membres d’Avilés pourront retirer deux billets en présentant leur carte de membre et leur pièce d’identité. Ce sera à partir de 10 heures dans la boutique officielle de l’équipe. Et, à partir de 11h30 demain, si les 300 billets disponibles pour la réunion ne sont pas épuisés, ils seront mis en vente au prix de 12 euros pour les adultes et 6 euros pour les enfants de moins de 15 ans. Une journée au cours de laquelle deux des dernières signatures d’Avilés pourraient faire leurs débuts: Luca Napoleone et l’international avec les catégories inférieures du Maroc Sami el Anabi. Deux pièces pour entamer le retour.