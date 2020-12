Mis à jour le 12/04/2020 à 11h58

L’Uruguayen Luis Suarez, en avant de Athlète de Madrid, a donné un résultat négatif au test PCR officiel de La Ligue, comme le rapporte le club, avec lequel ce vendredi, il est revenu à l’entraînement avec le groupe pour le match contre Valladolid dans le Wanda Metropolitano.

L’Uruguayen a célébré la bonne nouvelle non seulement en raison de son retour devant les tribunaux, mais aussi parce qu’il a revu ses enfants après plusieurs semaines d’isolement. L’ancien joueur de Barcelone a partagé une vidéo sur Instagram dans laquelle on le voit étreindre avec effusion Lautaro, Benjamin et Delfina.

“Je n’ai pas de mots. Ils sont tout dans ma vie, je les aime », a écrit Suárez pour décrire la vidéo qui est rapidement devenue les réseaux sociaux. Comme prévu, les utilisateurs ont félicité Salto pour la façon dont il montre l’amour qu’il a pour ses enfants.

Luis Suárez a déjà été guéri du coronavirus.

L’attaquant uruguayen a repris le travail ce vendredi avec ses coéquipiers lors de la séance du matin à la Ciudad Deportiva dans la ville madrilène de Majadahonda pour samedi pour revenir à l’appel et peut-être onze pour le duel contre Valladolid. Mercredi, en plus, Salzbourg attend la Ligue des champions.

En l’absence de Luis Suárez, son équipe a remporté deux de ses quatre matchs, à la fois en Liga contre Barcelone (1-0) et Valence (0-1), et en a fait match nul deux autres, tous deux en compétition européenne contre Lokomotiv (0-0) et Bayern (1-1). Dans cette séquence de quatre matchs, l’Atlético a terminé 55 fois pour seulement trois buts.

Il faut se rappeler que le “ Pistolero ” a attrapé la maladie lors de la participation de l’équipe nationale uruguayenne aux éliminatoires sud-américains vers Qatar 2022, mais a réussi à la surmonter sans subir de revers.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE