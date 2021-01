Non seulement il répète ses bonnes performances avec le FC Barcelone et se bat pour le “ meilleur buteur ” main dans la main avec Lionel Messi (11 buts), Luis Suarez est sur le point d’améliorer, même, votre salaire dans le Athlète de Madrid. Et il n’est qu’à quatre buts d’améliorer ce qu’il a gagné dans la discipline du Barça.

Grâce au Barça et à ses six «kilos» de règlement, il reste au 14 filet qu’il avait signé au Camp Nou, un chiffre qui augmentera lorsqu’il atteindra 15 buts cette saison.

Mais il y a un autre plus qui se lit dans le contrat de l’attaquant uruguayen, celui d’une nouvelle amélioration de salaire s’il atteint 20 buts dans la saison. Notez que si cela continue ainsi, cela ne prendra pas longtemps.

En fait, lors de ses six derniers matchs de La Ligue, le «Pistolero» a marqué le même nombre de buts: des doubles contre Elche et Eibar, et des buts décisifs contre Getafe et Alavés.

Messi, incrédule

Cette situation de l’Uruguayen a conduit à Leo Messi, son grand ami au Barça, à une réflexion avec Jordi Évole qui est devenue une prémonition de ce qui se passe.

“J’avais déjà décidé, mais ça m’a semblé fou ce qu’ils ont fait à Suarez. C’était gratuit, payant pour les années du contrat et il a été donné à une équipe qui allait se battre pour ce que nous avons fait », a alors déclaré l’Argentin.

