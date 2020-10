Mis à jour le 30/10/2020 à 14:11

On s’attendait à ce qu’il ne démarre pas, mais le «Cholo» Simeone a choisi car le «Pistolero» n’a pas une seule minute ce samedi. L’absence de Luis Suarez C’est la grande surprise dans l’appel de l’entraîneur argentin pour le duel de la Athlète de Madrid vs Osasuna à El Sadar par LaLiga Santander. L’absence du percuteur fait partie d’un plan de dosage de charge.

Après que Simeone eut essayé lors de la dernière séance d’entraînement sans Suárez, le «charrúa» devait aller sur le banc. Cependant, le staff technique a préféré qu’il reste à Madrid au repos pour ne pas forcer l’Uruguayen avec ce calendrier serré.

Suárez a disputé les sept matchs de l’équipe, tous sauf le premier en tant que partant, mais n’en a terminé qu’un (Betis). Contre Salzbourg, il a été échangé 2-2, ce qu’il n’aimait pas beaucoup.

La liste des 21 est formée par les gardiens Oblak et Grbic; les défenseurs Trippier, Lodi, Manu Sánchez, Hermoso, Felipe, Savic, Giménez et Ricard; milieux de terrain Koke, Torreira, Herrera, Llorente, Vitolo, Lemar et Germán Valera; et les attaquants Joao Félix, Correa, Saponjic et Camello.

Simeone sur Messi

Comme d’habitude lors des conférences de presse de l’équipe «colchonero», Diego Simeone a été consulté sur la possibilité que Lionel Messi joue la saison prochaine à l’Atlético de Madrid. Le «Cholo», fidèle à son style, est venu à l’étape de la consultation.

“Ce que vous dites est très gentil mais nous pensons match par match et aux footballeurs que nous avons en compétition avec nous», A assuré l’entraîneur argentin.

Et j’ajoute: «Je vois l’équipe avec enthousiasme, enthousiasme, désir, des gens qui veulent continuer à grandir. Les faits sur le terrain comptent ».

