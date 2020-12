Mis à jour le 12/09/2020 à 11:53

De nouvelles preuves continuent de sortir sur l’examen frauduleux que vous avez soumis Luis Suarez à l’Université des étrangers de Pérouse. ‘La Repubblica’ a révélé le contenu de certains audios entre les professeurs et l’actuel joueur de Atletico Madrid.

Le parquet de Pérouse a analysé les questions truquées de l’examen que l’Uruguayen a passé pour obtenir le passeport italien lorsque Luis Suarez revendiqué par la Juventus de Turin. L’un des professeurs, Lorenzo Rocca, a assuré que l’attaquant parlait italien “pour des amis”.

L’administration fiscale a intercepté un enregistrement de courriels où certains enseignants ont envoyé les questions de l’examen qui a été donné le 17 septembre et qui n’a duré que 15 minutes. Comme cela a été divulgué dans divers médias italiens, l’Uruguayen a dû répondre à des questions trop simples «Comment vous appelez-vous?: Luis Suarez“; “Une ville italienne?: Turin”; “Que faites-vous?: Je suis footballeur et je suis à Barcelone depuis six ans”; Que voyez-vous sur ces photos? Une pastèque et un supermarché “

Le parquet a également révélé que les enseignants avaient envoyé des courriels avec d’autres parties de l’examen, dans lesquels ils demandaient: “Bienvenue, présentez-vous et parlez un peu de vous”, auquel Suárez a dû répondre à des choses évidentes sur sa vie.

La réponse a également été envoyée. «Je vis en Espagne, à Barcelone, depuis six ans. L’Espagne est un pays que j’aime beaucoup, deux de mes enfants y sont nés. J’aime aussi beaucoup la ville de Barcelone, je suis partie en vacances quand j’avais quinze ans et j’ai adoré. Je suis marié depuis dix ans. Ma femme s’appelle Sofía et elle est uruguayenne, mais elle a un passeport italien ».

La Gazzeta dello Sport, assure qu’une autre des questions à Luis Suárez devait comparer l’Italie et l’Uruguay. Par conséquent, Suárez a dû dire ce qui suit: «Ma famille est composée de cinq personnes: moi, ma femme et mes trois enfants. Ma famille d’origine en Uruguay était composée de huit personnes… ». Après cette situation, La Guardia di Finanza a suspendu le recteur de l’université, Giuliana Grego et les professeurs qui ont examiné l’attaquant uruguayen.

La police confirme que l’examen de Luis Suárez était une imposture (Photo: .)

