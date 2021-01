A peu près au même moment, deux matchs ont été disputés jeudi soir. Il Cornellá-Barça des huitièmes de finale de la Copa del Rey, à 21h00, et le Eibar-Athlétique à Ipurúa, le dix-neuvième jour de la Ligue de Santander, une demi-heure plus tard. Ce jour-là, avec la direction des deux parties, une autre leçon a été finie de forger qui laisse dépeint aujourd’hui à Ronald Koeman. L’affichage de score de Luis Suarez et son rôle décisif dans la direction des colchoneros vers le titre de champion et le déficit d’adresse au tir des Catalans qui les a presque fait chuter en Coupe.

Les deux objectifs de Luis Suarez à Ipurúa, ils ont tourné le score vers le surprenant et psychologique à la fois Dmitrovic du point de penalty qui a mis les choses face au Eibar à un quart d’heure. Mais c’était là Suarez résoudre la balle de matelas pour rendre l’Atlético de Madrid plus leader si possible. L’Uruguayen, à 33 ans, continue d’être le roi des buts dans la Ligue de Santander et explique clairement pourquoi le peuple madrilène a misé sur lui.

Au bord du repos, dans une pression qui a commencé Marcos Llorente, le charrúa a fini par devenir fort avec son corps et gagner de l’espace et le ballon pour frapper avec son pied gauche et battre Dmitrovic avec un tir de quelques mètres qui signifiait 1-1. Les deux équipes avaient des options pour faire la seconde au cours de la seconde mi-temps, mais le tireur réapparaîtrait.

D’un ballon à la zone, Suarez batailles dans la course avec Arbilla, il laisse tomber sa jambe et l’Uruguayen, avec une forte dose d’interprétation, tombe au sol et l’arbitre donne un penalty. Il n’y avait aucun doute sur le VAR pour le contact. Il existe d’autres lanceurs dans le Athlétique, sans aller plus loin Saúl, Joao Félix ou Carrasco, mais l’attaquant avait causé le penalty et il avait déjà décidé d’être le héros du combat.

Paradoxalement dans la nuit la plus noire de pénalités de l’histoire de la Barça, où un portier, José Ramon, a réussi à arrêter deux pénalités maximales dans le même match aux culés, Luis Suarez il a donné une classe de maître sur la façon de lancer un lancer de onze mètres. À la fois corporellement et en exécution, l’Uruguayen a attendu juste assez longtemps pour Dmitrovic a été lancé et il a pu transformer le penalty avec une légère touche de Panenka haché.

Les deux objectifs de SuarezDe plus, c’était un bon nombre de records et de prouesses pour l’attaquant et le Athlétique et sa séquence de victoires ces derniers jours. Le but panenka de Suárez signifiait son onzième but cette saison avec les colchoneros, actuellement meilleur buteur du championnat de la ligue avec Leo Messi (Onze). Ses 11 buts lui permettent également de se faufiler dans le classement des béliers les plus rapides de l’histoire de Rojiblanca. Lors de leurs 14 premiers matchs, seulement Baltazar (17) et ven (14) ils ont marqué plus de buts avec l’Atlético, Hasselbaink fait de même en 99/00.

Il Athlète de Madrid il compte également 13 victoires lors de ses 14 derniers matchs. Une séquence qui n’a pu que brouiller Réel Madrid dans le Derby. C’est la première fois dans l’histoire des colchoneros qu’ils ajoutent 13 victoires en 14 matchs consécutifs en Première Division. De plus, seuls les objectifs de Suarez Ils n’ont donné à Atleti ni plus ni moins que neuf points Jusqu’à présent cette saison, le joueur de la Ligue de Santander avec le plus Gérard Châtain (Villarreal) et En-Nesyri (Séville), avec laquelle il partage ses mérites.

Les nombres de Suarez jusqu’à présent cette année, ils parlent d’eux-mêmes et montrent clairement la décision qu’il a prise au cours de ses premières semaines en tant qu’entraîneur Ronald Koeman. Téléphoner à l’Uruguayen a été l’une des premières tâches du technicien lorsqu’il a signé pour le Barça. Il l’a informé qu’il ne comptait pas sur lui à la surprise de tout le monde, fans et joueurs. C’était l’un des grands traumatismes pour Leo Messi, qu’il a assommé et poussé à prendre la décision de quitter le club. Pour les formes, avant tout.

Suarez Je finirais par signer pour lui Athlétique de Madrid après l’échec de la tentative de signature pour le Juventus. Il Barcelone Il a failli céder le joueur aux colchoneros, qui n’ont fait que compenser et reprendre le dossier du joueur, plus qu’élévé dans ce contexte pour les Catalans. Le club culé et Koeman ils se sont débarrassés de l’un des meilleurs buteurs de l’histoire de l’entité.

Son âge était l’une des raisons du coup de pied et c’est précisément le temps qui montre que Luis Suarez Il avait encore beaucoup d’essence et, surtout, un but, beaucoup de but. Il se démarque encore plus avec l’énorme manque qu’il trouve dans ces premiers mois devant le banc Koeman, qui a été laissé sans le renfort d’un attaquant et a Braithwaite comme seule alternative offensive, avec Ansu Fati blessés, au trident qu’ils forment Griezmann, Messi et Dembélé. Le but de l’Argentin (11) est la seule chose qui a arrêté un saignement de but qui s’est reproduit ces dernières semaines en Can Barça.