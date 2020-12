Diego Pablo Simeone Il est apparu après le match pour discuter de la victoire 0-2 de l’Atlético au Red Bull Arena contre Salzbourg. L’entraîneur était très content de la victoire qui classe les rojiblancos pour les huitièmes de finale. Le cholo a remis l’équipe dans le top 16 en Europe pour la huitième fois en neuf ans, et a reconnu que contre Salzbourg est entré ce qu’ils n’ont pas obtenu contre le Bayern et le Lokomotiv. De plus, il a assuré que comprendre la colère de Saúl et Suárez pour le changement.

La victoire a souffert

«A aucun moment on n’a pensé que ce serait simple, on l’a déjà vu jouer la saison dernière contre Liverpool, on retrouve une équipe qui a une très forte intensité, peut-être dans les passages de la première mi-temps son départ était très important et il nous a été difficile d’entrer au rythme qu’ils proposaient, il y avait des fautes qui ont cassé nos contre et qui n’ont abouti à rien car elles auraient pu avoir un aspect différent. Une équipe a proposé d’essayer de gagner et nous voulions les blesser là où nous pensions pouvoir et chercher des espaces. Le but est venu de coups de pied arrêtés et en seconde période nous avons eu un rythme plus élevé ».

Efficacité

«Tout ce que nous avons généré lors des matchs précédents contre le Bayern et le Lokomotiv nous a payé aujourd’hui. C’est comme ça que le football est, payez la force.

Carrasco

“La deuxième mi-temps de Carrasco a été fantastique, c’est le rythme, c’est le travail, il doit continuer sur cette ligne, il ne peut pas s’en sortir parce qu’à ce niveau, c’est un joueur important et différent pour l’équipe.”

Suárez et Saúl en colère contre le changement

“C’est logique, je partirais aussi en colère, ce sont des jeux où l’on a envie de jouer 90 minutes, quand il faut partir pour un partenaire qui entre avec enthousiasme, on comprend qu’il repart en colère.”

Atlético, une noix de coco au second tour

«En 9 ans que nous sommes au club, nous nous sommes qualifiés huitièmes huit fois. Je regarde en arrière et apprécie avec joie. Pour beaucoup, c’est normal, pas pour moi. C’est une joie d’être de retour en huitièmes de finale avec l’Atlético ».

Le derby, une finale?

«Finale en l’absence de tant de jours je ne le considère pas. Madrid est une excellente équipe, avec un excellent entraîneur qui connaît ses joueurs comme nul autre, il génère toujours un changement face à la pression de n’importe quel match et rivalise.Je les admire, ce sont des footballeurs et un entraîneur qui s’affrontent chaque année chaque année, et que ce n’est pas facile”.