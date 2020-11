Joao Félix, Luis Suárez et neuf autres pour conquérir Moscou. Pas un mauvais plan pour Simeone. Rien de fou. Le Portugais est à son meilleur moment de la saison, avec quatre buts lors des deux derniers matches. Quatre buts qui ont servi, ni plus ni moins, que de donner à l’Atlético une victoire majeure en Ligue des champions devant le grand Salzbourg et à l’assaut du toujours dangereux Sadar.

11/03/2020 à 08:05 CET

Albert Grace

À Moscou, d’ailleurs, Joao Félix a inscrit son premier but en Ligue des champions avec le maillot de l’Atlético. Il espère répéter l’exploit aujourd’hui. Les pousses vertes sont déjà des forêts dans la boîte rouge et blanche, qui dans la paire ci-dessus a le permis de rêver de grandes choses. Avec les Portugais à pleine capacité, Luis Suárez se frotte les mains.

Il s’est reposé dans le duel en Navarre pour atteindre le territoire russe et personne ne doute qu’il reviendra dans les onze de départ. Il lui faut une grosse soirée en Ligue des champions, notamment à domicile, où il n’a plus marqué depuis cette nuit lointaine de 2015 à Rome. Il n’y aura pas de meilleur contexte que celui-ci, face à une équipe contre laquelle l’Atlético n’a pas perdu dans l’histoire récente. Ils se sont rencontrés cinq fois, avec un bilan de quatre victoires et un seul nul.

Un rival dangereux

Les rojiblancos chercheront à consolider la deuxième position du groupe en attendant que le Bayern fasse ses devoirs contre Salzbourg. Les matelas, si le carambole fonctionne, pourraient laisser les Autrichiens et les Russes déjà cinq points de retard à trois jours de la fin. Compte tenu du niveau du Bayern, l’objectif serait plus que rempli. Mais il faut d’abord gagner aujourd’hui.

Et ce ne sera pas une tâche facile précisément. Les Bavarois sont déjà passés par Moscou la semaine dernière et ont dû transpirer du sang pour gagner. Lokomotiv a montré qu’ils sont une équipe sérieuse derrière, forte et qu’ils savent profiter des espaces dans les transitions. Seul le manque de but et la classe de Kimmich ont évité de prendre des butins contre le Bayern. Ils ne vivent pas, oui, leur meilleur moment. Ils sont septièmes du Premier ministre russe et sont tombés ce week-end à la limite du ridicule.

Même ainsi, en voyant leurs performances en Europe, personne ne les abandonne pour mort. Maîtriser cette vitesse au compteur et, surtout, reprendre des forces au milieu sera la clé pour l’Atlético, qui a montré ses coutures face à Salzbourg. Ils n’ont pas dominé, ils ont été imprécis dans la pression, ils ont dépeuplé le centre du peloton et le rival a pu remporter la victoire dans un aller-retour constant. Heureusement, la magie de Joao Félix est apparue. C’était un avertissement plus que sérieux. Saúl reprend le contrôle, une pièce vitale pour Simeone.

L’homme d’Elche revient dans l’équipe après une blessure et pourrait avoir quelques minutes pour retrouver le rythme de la compétition. Ceux qui n’y seront pas encore seront Carrasco et Diego Costa, deux victimes importantes de la rotation. Felipe et Renan Lodi reviendront dans les onze, deux joueurs qui se sont également reposés lors du dernier duel de championnat. L’Atlético veut survivre au froid à Moscou pour continuer sa séquence de victoires. Les rojiblancos, granit par granit, continuent de construire leur château. Gagner aujourd’hui reviendrait à mettre un pied et demi en huitièmes de finale.

Onze possibles:

Lokomotiv: Guilherme; Zhivogliadov, Lystsov, Murilo, Rybus; Ignatjev, Kulikov, Krychowiak, Miranchuk; Smolov et Ze Luis.

Sportif: Oblak; Trippier, Felipe, Savic, Renan Lodi; Llorente, Koke, Herrera, Correa; Joao Félix et Luis Suárez.