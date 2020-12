Il L’Atlético a battu Elche 3-1 dans un match marqué par des buts de Suárez et Diego Costa, qui sont réunis avec l’objectif après plusieurs jours de sécheresse. Ceux d’Almirón sont arrivés dans les heures creuses, cherchant à retrouver la victoire après la défaite lors du derby la semaine dernière. Pour cela, Simeone a à peine fait des changements dans les onze. La grande nouveauté a été la substitution de Saúl, encore une fois, et le changement de système, car lorsque Lodi est entré par Felipe et Hermoso est passé au centre de l’arrière, il a laissé le 3-5-2 derrière pour revenir au 4-4-2 classique. . Et ce n’était pas mal du tout.

L’équipe était aux commandes dès le départ, dominée dès le coup d’envoi avec Luis Suarez rendre fou les centrales d’Elche. À tel point que cela a causé une pénalité à la deuxième minute pour une prise de John, bien que le VAR annulerait la sanction maximale pour hors-jeu de l’Uruguayen. Malgré cela, l’Uruguayen ne faisait que commencer. Il voulait se justifier après les critiques reçues ces derniers jours pour sa performance.

Pendant les premières minutes, Elche a très bien fermé en défense et les rojiblancos ont eu du mal à trouver les espaces. C’était prévu. Il L’Atlético a opté pour une très haute pression à la sortie du ballon de l’équipe d’Elche, qui a plutôt bien fonctionné pour lui. Ne trouvant pas d’espace à l’intérieur, ils ont cherché d’autres moyens de générer un danger, et là Lemar c’était la clé. Le Français semble avoir trouvé sa place à Atleti, et s’est encore démarqué en jouant gratuitement, se déplaçant à travers le champ malgré le départ de la droite.

Chaque fois que 11 a eu le ballon, les colchoneros ont réussi à surmonter la ligne de pression d’Elche. Il était le plongeur de l’équipe et, avec Llorente, le seul à avoir réussi à mettre Edgar à l’épreuve, jusqu’à la 41e minute. but de Luis Suárez après un centre bas de Trippier. L’Uruguayenne l’a à peine touchée, mais cela a suffi pour tromper le but et l’envoyer au fond des filets.

Suárez se défend

Luis Suarez Il a de nouveau marqué un peu plus d’un mois après son dernier but, contre Cadix au neuvième jour du championnat de la ligue. Depuis lors, il a reçu beaucoup de critiques pour sa sécheresse, et Simeone a pris sa défense dans l’aperçu de ce jeu en disant qu’il était le seul responsable, car il a été mis en jeu dès qu’il a vaincu le coronavirus.

Le 9, il est sorti prêt à rendre la pareille à Cholo après l’avoir soutenu dans la salle de presse. Il n’était pas satisfait d’un but, il avait faim d’un but et en voulait plus. Il a demandé à son équipe de pousser plus haut pour être plus proche de la zone, comme un bon tueur qu’il est. Son effort a été récompensé et il a noté le second dans son compte privé. Carrasco a mis une passe basse au deuxième poteau, qui semblait sortir mais Suárez l’a lu à merveille et s’est jeté avec tout pour le pousser au but.

L’Atlético a mis le terrain entre les deux grâce à l’attaquant uruguayen, qui a signé son deuxième doublé avec le maillot rouge et blanc après celui qu’il a réalisé lors de ses débuts contre Grenade. Aussi, avec ces deux objectifs est placé en haut du tableau des buteurs, à égalité à sept buts avec Iago Aspas et Oyarzabal dans leur combat pour les Pichichi.

Diego Costa revient avec un but

Lucas Boyé a redonné espoir à Elche en réduisant les distances peu de temps après Suárez a marqué le deuxième. Le jeu de stratégie s’est parfaitement déroulé, Tete Morente a prolongé au premier poteau de sorte que l’attaquant de l’équipe franjiverde a battu Oblak au deuxième poteau et a porté le score à 2-1. Ils étaient à peine arrivés, c’était le deuxième tir au but des visiteurs mais ça valait le coup de percer le but du Slovène.

Cependant, la joie n’a pas duré longtemps. À un peu plus de 10 minutes de la fin, Estrada Fernández a souligné penalty sur Diego Costa, qui ne manquerait pas de 11 mètres et condamnerait le match. Costa est revenu à l’appel après presque un mois d’absence en raison d’une thrombose et l’a fait de la meilleure façon possible, marquant. Les choses ne pouvaient pas aller mieux pour Simeone, deux attaquants qui n’avaient pas vu le but depuis longtemps se sont retrouvés avec le but. Le 19, il a fait son style, forçant un penalty dans la lutte pour un ballon et marquant à la fin.

La panthère est de retour, et le garçon est de retour, plus branché que jamais. Son but a condamné le match et permet à l’Atlético de conserver l’avance pour une autre journée. Ce n’était pas le choc le plus brillant de Simeone, mais ils ont été patients et, aidés par le coup de poing de Suárez et Costa, ils se retrouvent avec la victoire après une semaine compliquée pour revenir en ajouter trois à la fois dans la Ligue de Santander, et continuer au sommet.