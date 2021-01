Il Athlète de Madrid réalisé ce jeudi une victoire travaillée par 1-2 et avec un retour avant un Eibar a rendu la tâche très difficile pour lui, bien qu’en fin de compte, et grâce à la qualité de Luis Suarez, auteur des deux buts rojiblancos, a pu remporter une victoire qui le maintient comme le leader exceptionnel de LaLiga Santander.

C’était un match avec quelques minutes de score initiales, avec les deux équipes qui se regardent et avec beaucoup de respect mutuel. Ni l’Atlético de Madrid ni Eibar n’ont osé dans ces premiers pas se lancer sans ménagement dans l’attaque et Eibar a gardé leur marque de pressage très haut.

Quelques fois au début, jusqu’à la minute 9 Le retrait en box de Yannick Carrasco sur Muto s’est transformé en penalty. Le même curieusement a été lancé par le gardien serbe Marko Dmitrovic de manière magistrale et l’a transformé à la 11e minute en premier but pour Eibar.

Le but a complètement brisé les schémas que l’on pouvait a priori attendre du match. L’Atlético de Madrid voulait réagir rapidement, mais Dmtrovic a arrêté un ballon que Felipe voulait diriger après un coup franc.

Avec l’avantage du but, Eibar a joué confortablement, contrôlant bien les attaques de l’Atlético de Madrid.

Mais petit à petit, le matelas a commencé à se débarrasser de la pression du pistolet et à créer plus de danger. À la 21e minute, Súarez a presque surpris Dmitrovic avec un tir de loin.

L’Atlético de Madrid est allé peu à peu chanter et il avait une chance très claire dans un tir de volée après le corner de Correa qui a augmenté de très peu.

L’équipe madrilène a commencé à graisser sa machinerie, avec le contrôle du ballon, mais sans frapper ses fautes, malgré sa domination de la possession.

Eibar a essayé de tenir les joueurs rojiblancos, mais a trouvé cela plus difficile au fur et à mesure que les minutes passaient. Malgré cela, il a réussi à contenir l’arreón de l’Atlético jusque dans la première mi-temps.

Carrasco était le seul joueur qui était en danger avec le jugement et à la suite de ses bottes, les plus grandes chances sont venues, même si aucune n’a réussi.

Eibar se sentait à l’aise dans leur travail de confinement et avec le score en leur faveur. Mais l’Atlético est le leader pour quelque chose et il l’a montré à la 39e minute, quand il a profité d’un mauvais dégagement de Sergio Álvarez, qui a frappé le pied de Llorente et rejeté Luis Súarez l’a ramassé, qui a très bien traversé le ballon hors de portée de Dmitrovic.

Eibar n’abandonna pas et peu après un bon centre d’Inui fut dirigé par Kike García, même si le ballon passa largement à côté. De cette façon, la pause a été atteinte avec un but qui laissait tout à décider pour la seconde période.

Diego Simeone a déplacé le banc et après la pause, Torreira a remplacé Lemar et Joao Felix est entré pour Correa, à la recherche d’un plus gros morceau. Eibar a maintenu sa philosophie et n’a pas craint le leader et la première occasion de cette deuxième période a été la sienne avec une combinaison entre Inui et Kike García.

Une autre compréhension des deux joueurs à la 49e minute était encore plus claire et Kike García a envoyé le ballon bien que très proche du poteau gauche.

Eibar a averti qu’ils n’abandonnaient rien et l’Atlético de Madrid a dû se retirer dans ces premières minutes de la seconde période. Pozo, à la 52e minute, a eu une autre opportunité dans un tir du bord de la zone qui passait au-dessus de la barre transversale.

L’Atlético de Madrid n’a pas réussi à cette période du jeu à se débarrasser de la pression persistante de l’armurerie, avec peu d’idées à l’approche du temps de jeu. Seul un tir au centre de Vrsaljko que Dmitrovic a arrêté sans problème peut être compté sous le crédit d’Atlético dans le premier quart d’heure de la seconde période.

Eibar n’a pas renoncé à la victoire et un coup franc d’Arbilla après un renversement de Felipe à Exposito est sorti de quelques centimètres. Ce domaine local n’a pu être répondu que par Joao Felix, qui a montré sa qualité pour jouer dans une attaque qui est morte dans la région d’Eibar.

Eibar était très solide contre un Atlético de Madrid qui ne voyait pas où il pouvait s’enfoncer dans l’équipe armurière. À la 67e minute, Pablo Bigas a très bien pris la tête après un corner, avertissant à nouveau l’Atlético de Madrid qu’ils allaient gagner.

Les colchoneros ne pouvaient répondre que dans des jeux isolés comme une faute de Carrasco qui n’a pas trouvé de finisseur. Eibar a continué ses affaires avec Kike García aux prises avec la défense athlétique. Simeone n’avait pas d’idées claires et seules les pièces isolées de Carrasco et Joao Felix présentaient un danger relatif.

À la minute 82, Luis Suárez s’est échappé du marquage de la défense de l’armera et a provoqué le carton jaune et un coup franc dangereux que Carrasco a pris directement en bonne position, mais son tir est passé largement dans la meilleure opportunité de l’Atlético de Madrid dans l’ensemble deuxième moitié jusqu’à ce point.

Ce jeu a stimulé l’Atlético qui peu de temps après dans une combinaison entre Suarez et Joao Felix a terminé avec un tir du Portugais que Dmitrovic a très bien arrêté.

Les avertissements des colchoneros n’ont pas été vains et à la 86e minute, un mouvement de Suárez s’est terminé par un renversement d’Arbilla sur lui dans la surface et Melero a souligné le deuxième penalty du match. Il a été lancé par Suarez lui-même à la Panenka et a marqué le deuxième but qui lui a donné une victoire subie et cela a été possible grâce à la grande qualité de l’attaquant uruguayen.

1 – Eibar: Dmitrovic; Pozo, Oliveira, Bigas, Arbilla; Diop, Exposito; Sergio Álvarez, Inui, Muto (Enrich, m. 77) et Kike García.

2- Atlético de Madrid: Oblak, Vrsaljko, Savic, Giménez, Felipe, Lemar (Torreira, m. 46), Saúl, Llorente, Carrasco, Correa (Joao Felix, m. 46) et Suárez (Kondogbia, m. 91).

Arbitre: Mario Melero López (Comité andalou). Il a averti Felipe de l’Atlético de Madrid à la 61e minute et à la 90e à Savic de l’Atlético et à la 81e minute à Arbilla del et à la 90e à Kike García d’Eibar.

Buts: 1-0, m.11: Dmtrovic, sur penalty. 1-1 m. 40. Luis Suarez. 1-2, m. 89. Luis Suárez, d’un penalty.

Incidents: Match correspondant au dix-neuvième tour de LaLiga joué au stade d’Ipurua à huis clos. Bonne température dans le seizième match consécutif qui se joue sans public à cause de Covid-19.