Mis à jour le 15/11/2020 à 21:06

Luis Suárez s’est bien adapté à l’Atlético de Madrid après avoir quitté Barcelone et est à l’aise dans une nouvelle étape sous Diego Simeone, mais il se souvient encore avec regret de son départ par la fausse porte du club du Barça.

Près de deux mois après son déménagement dans la capitale espagnole, l’attaquant uruguayen a de nouveau parlé de son départ de l’équipe “ culé ” et a clairement indiqué qu’il aurait pu continuer à ajouter, comme il le fait maintenant pour les “ colchoneros ”. Il a également regretté la faible production de buts de son ancienne équipe.

“Chacun doit tirer des conclusions”, a-t-il déclaré dans une interview pour le journal Marca lorsqu’on lui a demandé s’il pensait qu’il lui manquait à Barcelone, comme mentionné depuis son départ.

«Il y avait une planification tactique ou, comme vous voulez l’appeler, une planification du travail qui cherchait à apporter des changements. Vous avez dû l’accepter parce qu’ils n’avaient pas besoin de vous. Je dois vivre mon cadeau à Atleti, mais ça fait du mal que, moi qui ai quitté des amis, je connaisse ce manque de force », a-t-il ajouté après avoir été déclaré consommable par Ronald Koeman.

Ce qu’il aurait préféré, c’est de changer d’équipe dans d’autres circonstances, a-t-il déclaré. «Ce n’était pas un homme excité, il était triste et blessé par les façons de sortir. Je l’ai déjà dit, là où ils ferment une porte, cinq géants s’ouvrent à vous, valorisant le travail, le professionnalisme et la trajectoire. Je me sens fier. Là où ils ne voulaient pas de moi, ils me voulaient dans un autre. J’ai trouvé le bonheur et profiter de ce moment maintenant », a-t-il apprécié.

Suárez n’oublie pas non plus Lionel Messi, qui n’a pas réussi à quitter Barcelone après avoir reçu un blocus du conseil d’administration et ne profite pas d’un bon début de saison 2020/2021.

«La vérité que nous disons, oui. Beaucoup, mais honnêtement, nous parlons de notre vie. C’était récemment l’anniversaire d’un de mes enfants, également le vôtre. Nous parlons de la vie, du virus, de tout, mais très peu du football, des buts qui nous manquent, des systèmes tactiques … Nous nous inquiétons plus de la vie de la famille que de ce qui se passe dans le football », a-t-il déclaré.