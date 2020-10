Le début de l’histoire de Luis Suarez avec l’Atlético de Madrid, ça a été plutôt bien. Ceci est démontré par leur quatre buts en cinq matchs dans la Ligue de Santander, une statistique de grand mérite qui le place en tête du classement Pichichi. Une performance différente offre à l’Uruguayen en Ligue des champions: Il n’a pas marqué de but lors des deux matches européens et ce mardi, il a été très faible lors du match mémorable contre le RB Salzburg.

En réalité, Luis Suárez n’a pas terminé le match. À la 82e minute, alors que l’Atlético se concentrait sur l’attaque pour atteindre le but gagnant, Simeone a choisi de substituer le 9e au détriment de Lemar, malgré le fait que c’était le seul pur attaquant qui compte pour l’entraîneur argentin dans l’appel (l’autre était Saponjic). La pièce de Cholo n’a pas mal tourné, depuis quelques minutes plus tard Joao Félix a fait le travail de Suárez et a donné la victoire aux locaux faire un pas très important vers la qualification pour les huitièmes de finale.

Au-delà des deux matches sans marquer en Ligue des champions, Luis Suárez manque de temps pour cuisiner et s’adapter au style de jeu de Simeone, quelque chose qui sort plus en Europe que dans la concurrence domestique. Ce n’est pas un problème d’attitude, puisque l’Uruguayen ne peut être blâmé pour son manque de dévouement ou d’envie de gagner, mais il manque toujours d’automatismes et de compréhension avec certains joueurs offensifs comme Joao Félix ou Marcos Llorente, entre autres.

Son partenariat avec Joao Félix est passionnant

Un de chaux et un autre de sable lors du deuxième match de l’Atlético de Madrid en Ligue des champions. L’équipe Rojiblanco est plus faible que jamais en défense, bien que l’inspiration dans l’attaque soit beaucoup plus élevée que les autres années. Les colchoneros jouent mieux que jamais quand Joao Félix est clairvoyant: le Portugais a donné un autre récital contre le RB Salzburg et son partenariat avec Luis Suárez est très excitant parmi les fans.

Trouver un équilibre entre le jeu défensif et offensif et obtenir régulièrement Joao Félix et Luis Suárez est l’objectif de Diego Pablo Simeone et de son équipe d’entraîneurs, Devoirs nécessaires à cet Atlético de Madrid pour donner de la joie durant cette saison.