Il semblait que tout était décidé à Mendizorroza. Il Athlète de Madrid allait laisser deux points qui rappelaient l’année dernière, lorsque ceux de Diego Pablo Simeone ils collectaient des cravates à la maison. Avec un homme de moins sur le terrain, Alavés mettait les rojiblancos en évidence. Cependant, Luis Suárez est apparu. L’Uruguayen n’a pas eu à faire grand-chose, il a juste mis le pied pour pousser un beau ballon de Joao Félix cela a donné trois points d’or aux colchoneros, le genre qui vaut une ligue. Mais il était là au bon moment, comme cela a été tant de fois Barcelone.

Et c’est que Luis Suárez est cet extra dont l’Atlético avait besoin d’être un candidat ferme pour remporter la Ligue. C’est la différence entre gagner ou dessiner un match qui pourrait être final pour le titre de la ligue. L’ex de Barcelone a marqué son neuvième but en douze matchs de Liga Santander, devenant le Pichichi avec Iago Aspas et Gerard Moreno. Au total, l’Uruguayen a participé à onze buts lors du championnat de la ligue: neuf cibles et deux passes, dont celle de Mendizorroza à un Marcos Llorente amoureux.

Pour le moment, Luis Suárez triple les données de score d’Antoine Griezmann dans ces premiers mois de la Ligue. Un fait dévastateur, presque autant que le fait que l’Uruguayen ait les mêmes objectifs que ceux qui s’additionnent Dembélé, Braithwaite, Coutinho et Griezmann lui-même. Il surpasse même Messi, qui a frappé la porte sept fois dans le championnat espagnol jusqu’à présent.

Il a donné sept points à l’Atlético

Le départ de Luis Suárez de rojiblanco est très bon. Bien qu’il ait dû s’absenter plusieurs semaines après avoir été testé positif au coronavirus, il s’est très bien adapté au style de Simeone et a amélioré les départs d’attaquants inoubliables tels que Radamel Falcao, Diego Forlán ou Antoine Griezmann. Pour l’instant, L’Atlético aurait sept points de moins dans son casier sans ses buts.

Il est indéniable que Luis Suárez ne contribue plus autant et si bien au jeu ni ne chérit la vitesse et le déchaînement d’antan. En réalité, souffre parfois lorsque l’équipe est loin de la zone, mais une fois que vous marchez dessus, c’est différentiel. Tant qu’il maintiendra ce sens de l’objectif qui a fait tant de joie à Liverpool et Barcelone, entre autres, il continuera à être l’un des meilleurs attaquants du monde, même s’il n’est pas physiquement à son meilleur.

Avec l’Uruguayen dans un grand moment, l’Atlético de Madrid est premier de la Ligue de Santander, bien qu’il ait disputé deux matches de moins que son principal poursuivant, le Madrid de Zinedine Zidane. Au jour d’aujourd’hui, les colchoneros sont les grands favoris pour remporter le titre de champion et ils n’ont pas manqué dans leur visite à Mendizorroza contre Alavés.