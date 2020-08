La légende de Luka Doncic a grimpé en flèche ces derniers temps et ne fait que grandir après le jeu ridicule qu’il a eu dimanche, qu’il a terminé avec un incroyable batteur de buzzer gagnant en OT qui a battu les Clippers, 135-133.

La partie la plus folle de cet enfant? Il n’est encore qu’un gamin car il n’a que 21 ans, ce qui est dingue.

Luka est sorti du match 3 en boitant avec une entorse à la cheville et son statut pour dimanche était en danger. Mais ensuite, il est allé là-bas et a eu l’un des matchs éliminatoires les plus impressionnants que nous ayons jamais vu, terminant avec 43 points, 17 rebonds et 13 passes.

Vous pensez exagérer des choses sur sa performance de dimanche? Eh bien, selon Elias, il est maintenant l’un des trois seuls joueurs de l’histoire des séries éliminatoires de la NBA à avoir un match de 40 points, 10 rebonds et 10 passes décisives. Les deux autres gars? Charles Barkley et Oscar Robertson.

Il est également devenu le deuxième joueur de l’histoire des séries éliminatoires de la NBA à terminer une soirée de 40 points avec un buzzer-batteur gagnant tout en étant à la traîne. Qui est l’autre gars? Michael Jordan, qui a fait ce sauteur mémorable sur Craig Ehlo et les Cavs en 1989.

Oh, et il est également devenu le plus jeune joueur de l’histoire des séries éliminatoires de la NBA à avoir un triple double de 40 points.

Alors oui, la légende de Luka grandit définitivement.

À propos, cette vidéo montrant comment son batteur sonore sonnait à l’intérieur de la bulle est plutôt cool.

Ce qui est encore plus fou dans sa performance de dimanche, c’est qu’il l’a fait sans l’aide de Kristaps Porzingis, blessé. Et à un moment donné, les Mav ont suivi les Clippers de 21 points.

À un moment donné dimanche, Doncic était sur le banc avec sa chaussure en train de travailler sur sa cheville. Quelques minutes plus tard, il était de retour pour travailler contre une équipe des Clippers qui n’avait pas de réponse pour lui.

Maintenant, cette série est à égalité 2-2 et les Mavs ont de sérieuses chances de faire tomber une équipe des Clippers qui est l’un des favoris pour remporter le titre NBA.

Si Luka peut les mener à une victoire dans cette série, vous pouvez simplement lui mettre l’étiquette de légende pour de bon.

Et il n’a que 21 ans!

Le plus grand gagnant de dimanche (en plus de Luka): Takuma Sato.

Le pilote de 43 ans a remporté dimanche l’Indy 500 pour la deuxième fois au cours des quatre dernières années et a célébré la façon dont les gagnants célèbrent l’Indy 500 – en se couvrant le visage de lait. Voici huit superbes photos de sa fête du lait.

Coups rapides: la grève de 54 mi / h de Greinke… Les blagues de Van Gundy sur les cheveux de Curry… L’hommage de Tatum à Kobe… Et plus encore!

– Le lanceur des Astros de Houston, Zack Greinke, a lancé une grève de 54 mph dimanche et c’était aussi ridicule que cela en a l’air.

– Steph Curry était un fan virtuel du match Mavs-Clippers de dimanche et Jeff Van Gundy avait des blagues sur ses cheveux.

– Jayson Tatum a rendu un doux hommage à son idole, Kobe Bryant, lors du match des Celtics-Sixers dimanche.

– Voici 11 photos sympas du nouveau stade des Rams, que l’équipe a utilisé samedi soir pour une mêlée.

– Bill Belichick signant un joueur qui n’a pas joué depuis cinq ans est donc Bill Belichick.