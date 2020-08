Je suis sûr que beaucoup de ce qui sera dit à propos de Luka Doncic aujourd’hui peut sembler une hyperbole, mais nous avons certainement l’impression que nous regardions le futur visage de la ligue alors qu’il mettait 43, 17, 13 et un match en retrait. -en gagnant trois sur les têtes des Los Angeles Clippers dans une victoire en prolongation des Dallas Mavericks.

Non seulement le joueur de 21 ans est déjà parmi les cinq premiers, mais il est sur la bonne voie pour toujours. Et sa performance de dimanche ressemblait plus à un moment, dans la veine des 63 de Michael Jordan contre les Celtics de Boston ou de la 25 ligne droite de LeBron James contre les Pistons de Detroit.

Maintenant, Luka a encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir même être mentionné dans le même souffle que les GOAT bien sûr, mais il n’y a personne que la NBA devrait pousser plus en ce moment. Luka doit obtenir ce marketing de Zion Williamson.

Ce n’est pas comme si sa marque ne pouvait pas être large. Il a un flair pour son jeu que tout fan de cerceaux appréciera, le reconnaîtra vraiment après tout, et l’attrait international. De plus, je suis sûr que la couleur de sa peau ne fait pas mal, même si Montrezl Harrell a utilisé les mauvais adjectifs pour le signaler.

Parce que quand Doncic entre sur le terrain, c’est simplement une période de mauvais mec, avec un jeu plus inspiré par LeBron et James Harden que par Larry Bird et Dirk Nowitzki.

Bien que comme Larry avant lui, Luka Legend a certainement une belle bague. En regardant Doncic faire ce qu’il a fait à une équipe avec Kawhi Leonard et Paul George sur l’aile, sans son ailier à Kristaps Porzingis et sur une cheville fessée, nous avons vu une superstar n’attendant pas dans les coulisses mais qui est arrivée.

Et il restera longtemps ici. Il n’est pas du tout exagéré de dire que la NBA sera bientôt la ligue de Luka.