L’entraîneur de Cincinnati, Luke Fickell, a regardé la Mid-American Conference annuler sa saison le 8 août et les Big Ten emboîtent le pas trois jours plus tard.

L’état de l’Ohio – le triple champion en titre des Big Ten – et six écoles de la Mid-American Conference de l’État ont reporté leurs saisons d’automne. Cela a laissé les Bearcats comme la dernière équipe FBS de l’Ohio pour 2020.

Fickell, qui a joué à Ohio State avant d’y servir d’assistant pendant 16 saisons, a géré ces émotions tout en essayant de maintenir le camp d’automne.

“C’était difficile pour nous en tant qu’entraîneurs, et c’était encore plus difficile pour les enfants – les 18-22 ans”, a déclaré Fickell à Sporting News. «Soyons honnêtes, il est difficile de se motiver, surtout au camp, quand on pense que les choses pourraient bientôt être annulées.

«Vivant dans l’Ohio et le pays des Big Ten et étant d’ici, vous supposiez que les choses suivraient dans cette direction. Nos gars se sont battus, mais ce n’était pas sans beaucoup de hauts et de bas.

Avec toute cette incertitude au milieu de la pandémie COVID-19, Cincinnati est resté dans une sorte de bulle au Higher Ground Conference and Retreat Center pendant 19 jours en août. Les entraîneurs et les joueurs sont restés dans l’établissement. Personne n’est parti et cela a fonctionné.

“Nous étions les meilleurs quand nous avons posé le ballon et juste joué”, a déclaré Fickell. “C’est ce que nos enfants aiment faire. Nous pourrions le faire parce que nous étions plus mûrs et que nous avons des enfants qui peuvent le faire.”

Cincinnati en émerge avec une opportunité unique en 2020. L’American Athletic Conference est allé de l’avant avec sa décision de jouer. Les Bearcats, qui ont remporté 11 matchs chacune des deux dernières saisons, sont les écoles du groupe des 5 les mieux classées du Top 25 AP, au 20e rang.

Cincinnati ouvre sa saison samedi contre Austin Peay, et les Bearcats ont ajouté l’armée au programme le 26 septembre pour compenser la perte de deux adversaires du MAC. Interrogé sur les bizarreries de planification, Fickell a simplement ri.

“Vous avez jeté par la fenêtre,” Eh bien, pour qui avons-nous préparé? Qui savons-nous? Quelles équipes ferions-nous mieux de jouer? “”, A déclaré Fickell. “Vous avez en quelque sorte dit que tout le reste est annulé parce que nous voulons nous assurer que nous pouvons avoir au moins deux matchs (hors conférence) parce que certaines des équipes de notre ligue en obtiendraient trois.”

La saison de football dans l’Ohio est devenue une réalité pour Fickell le 28 août. Il peut assister à des matchs du lycée impliquant son fils Landon, un gardien du lycée Cincinnati Moeller. Cela a conduit à une conversation entre les deux que l’entraîneur continue de vivre dans un état qui a été au centre du débat sur le football COVID-19.

“Ce n’est pas seulement pour être reconnaissant – cela commence – mais maintenant vous devez vous recentrer”, a-t-il déclaré. “Si nous voulons faire cela, il y a un objectif – et c’est continuer à gagner, continuer à grandir et continuer à construire.”

Les implications pour cette saison sont uniques. Avec seulement trois conférences Power 5 en cours, il y a un buzz autour de l’AAC pour obtenir une place pour les éliminatoires de football universitaire dans les bonnes circonstances. L’UCF n’a pas été en mesure de remporter les éliminatoires malgré des saisons régulières consécutives invaincues en 2017-18. Les Bearcats pourraient-ils être cette équipe dans une saison 2020 décalée?

“Nous n’en avons pas beaucoup parlé”, a déclaré Fickell. “Nous sommes dans une situation différente où, pour la première fois, ils parlent de nous. Je n’aime pas ça. J’aime ça à l’inverse quand ils ne vous accordent aucun respect et des choses comme ça.

“Nous ne sommes pas une équipe axée sur les buts parce que les buts sont des choses que vous mesurez à la fin de l’année. Quand vous êtes pris à regarder des buts, vous manquez les objectifs. C’est en quelque sorte notre philosophie depuis le début.”

Fickell a admis que ces possibilités ont généré plus d’enthousiasme pour le recrutement et le soutien des fans, et les perspectives à long terme du programme sont à nouveau en hausse. Cincinnati a connu cinq saisons avec des victoires à deux chiffres de 2007 à 2012 sous la direction des anciens entraîneurs Brian Kelly et Butch Jones. Ces deux entraîneurs ont ensuite occupé des emplois à Notre-Dame et au Tennessee, respectivement.

Fickell était candidat pour le poste dans l’État du Michigan cette intersaison, mais il a choisi de rester dans son État d’origine. Dans un sens, Cincinnati était prête à relever les défis de 2020 avant d’entrer dans le camp de Higher Ground en août. Cette saison est maintenant un tremplin, et tant que Fickell sera là, cela ne changera pas – quoi qu’il arrive en 2020.

“Je pense vraiment que nous avons l’étoffe dont vous avez besoin pour continuer à grandir et à durer dans le temps”, a-t-il déclaré. “Que vous ayez une année à la hausse ou à la baisse, cela ne vous cassera pas si vous avez un bon programme.”